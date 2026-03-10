Отключение света 11 марта: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в среду, 11 марта

Во всех регионах Украины в среду, 11 марта, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 11 марта:

Группа 5: 16:00–18:00

Группа 7: 16:00–19:30

Группа 9: 18:00-21:00

Группа 11: 19:30–21:00

Группа 17: 16:00–18:00

Группа 19:16:00-19:30

Группа 21: 18:00–21:00

Группа 23: 19:30–21:00

Группа 29: 16:00–18:00

Группа 31: 16:00–19:30

Группа 33: 18:00–21:00

Группа 35: 19:30-21:00

Группа 41: 16:00–18:00

Группа 43: 16:00–19:30

Группа 45: 18:00-21:00

Группа 47: 19:30-21:00

Группа 53: 16:00–18:00

Группа 55: 16:00–19:30

Группа 57: 18:00–21:00

Группа 59: 19:30-21:00

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 11 марта

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 11 марта: : дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 11 марта:

1.1 — 15:30 — 18:30;

2.2 — 15:30 — 18:30;

4.2 — 18:30 — 21:30;

6.1 — 18:30 — 21:30.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 11 марта:

1.2: 15:30 — 17:00

4.1: 16:30 — 21:30

5.1: 15:30 — 17:00

6.2: 16:30 — 21:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 11 марта

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 11 марта:

1.1 16:00-19:30

1.2 08:00-09:00

2.1 16:00-19:30

2.2 16:00-19:30

3.1 19:30-22:00

3.2 09:00-12:30

4.1 19:30-23:00

4.2 19:30-22:00

5.2 12:30-16:00

6.1 23:00-24:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 11 марта:

Очередь 4.1: 16:00-19:00

Очередь 4.2: 16:00-19:00

Очередь 6.1: 19:00-22:00

Очередь 6.2: 19:00-22:00

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 11 марта:

Очередь 2.2: 18-20

Очередь 3.2: 22-24

Очередь 4.2: 20-22

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 11 марта

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 11 марта:

Очередь 1.1: 19:00-21:00

Очередь 1.2: 19:00-21:00

Очередь 3.1: 17:30-19:00

Очередь 3.2: 17:30-19:00

Очередь 5.1: 16:00-17:30

Очередь 5.2: 16:00-17:30

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 11 марта: дополняется



График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 11 марта: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 11 марта:

1.1: 20:00 — 21:00

2.2: 16:00 — 18:00

3.1: 18:00 — 20:00

5.1: 16:00 — 18:00

5.2: 20:00 — 21:00

6.2: 18:00 — 20:00

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 11 марта

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 9—15 марта

Где не будут отключать свет

В среду, 11 марта, отключения света в Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.

Напомним, в Украине после новых российских обстрелов часть потребителей в пяти областях осталась без электроснабжения. Энергетики уже производят аварийные работы, однако в вечерние часы возможны отключения света.