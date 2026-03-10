- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 485
- Время на прочтение
- 2 мин
Отключение света 11 марта: актуальные графики для всех областей
ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на среду, 11 марта, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в среду, 11 марта, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 11 марта:
Группа 5: 16:00–18:00
Группа 7: 16:00–19:30
Группа 9: 18:00-21:00
Группа 11: 19:30–21:00
Группа 17: 16:00–18:00
Группа 19:16:00-19:30
Группа 21: 18:00–21:00
Группа 23: 19:30–21:00
Группа 29: 16:00–18:00
Группа 31: 16:00–19:30
Группа 33: 18:00–21:00
Группа 35: 19:30-21:00
Группа 41: 16:00–18:00
Группа 43: 16:00–19:30
Группа 45: 18:00-21:00
Группа 47: 19:30-21:00
Группа 53: 16:00–18:00
Группа 55: 16:00–19:30
Группа 57: 18:00–21:00
Группа 59: 19:30-21:00
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Одесской области 11 марта: : дополняется
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 11 марта:
1.1 — 15:30 — 18:30;
2.2 — 15:30 — 18:30;
4.2 — 18:30 — 21:30;
6.1 — 18:30 — 21:30.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 11 марта:
1.2: 15:30 — 17:00
4.1: 16:30 — 21:30
5.1: 15:30 — 17:00
6.2: 16:30 — 21:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 11 марта:
1.1 16:00-19:30
1.2 08:00-09:00
2.1 16:00-19:30
2.2 16:00-19:30
3.1 19:30-22:00
3.2 09:00-12:30
4.1 19:30-23:00
4.2 19:30-22:00
5.2 12:30-16:00
6.1 23:00-24:00
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света на Днепропетровщине 11 марта:
Очередь 4.1: 16:00-19:00
Очередь 4.2: 16:00-19:00
Очередь 6.1: 19:00-22:00
Очередь 6.2: 19:00-22:00
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 11 марта:
Очередь 2.2: 18-20
Очередь 3.2: 22-24
Очередь 4.2: 20-22
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 11 марта:
Очередь 1.1: 19:00-21:00
Очередь 1.2: 19:00-21:00
Очередь 3.1: 17:30-19:00
Очередь 3.2: 17:30-19:00
Очередь 5.1: 16:00-17:30
Очередь 5.2: 16:00-17:30
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 11 марта: дополняется
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черниговской области 11 марта: дополняется
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 11 марта:
1.1: 20:00 — 21:00
2.2: 16:00 — 18:00
3.1: 18:00 — 20:00
5.1: 16:00 — 18:00
5.2: 20:00 — 21:00
6.2: 18:00 — 20:00
График отключения света в Хмельницкой области
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
Где не будут отключать свет
В среду, 11 марта, отключения света в Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.
Напомним, в Украине после новых российских обстрелов часть потребителей в пяти областях осталась без электроснабжения. Энергетики уже производят аварийные работы, однако в вечерние часы возможны отключения света.