Отключение света 11 ноября: когда в Украине отменят графики

В понедельник, 11 ноября, в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света. Ограничения уже в ближайшее время будут отменены.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Примененные утром в большинстве областей аварийные отключения были временными и в ближайшее время будут отменены. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — подчеркнули в НЭК.

Отмечается, что на сегодняшний день потребление света соответствует сезонным показателям. Накануне 10 ноября суточный максимум был зафиксирован вечером. Тогда потребление было на 3,3% выше, чем на прошлой неделе, 3 ноября.

Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться от массированных обстрелов российских террористов. Поэтому утром и вечером в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

Напомним, утром 11 ноября в ряде областей Украины были введены графики отключения света в связи с угрозой ударов по энергетике.

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