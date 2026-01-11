Отключение света 12 декабря: какие будут графики в Киеве и других областях

Отключение света. / © ТСН.ua

В понедельник в Украине будут действовать графики отключения света. Ограничения были введены и для бытовых потребителей, и для промышленных. Облэнерго и ДТЭК уже обнародовали графики почасовых отключений, которые будут действовать в течение суток.

Какие графики будут в каждом регионе и столице, читайте в материале ТСН.ua.

Киев

В понедельник в части Печерского и Голосеевского районов, а также на Левом берегу столицы продолжаются экстренные отключения. Там графики там не действуют. В других районах Киева будут действовать графики.

Графика отключений на 12 января. / © ДТЕК

Киевская область

По данным ДТЭК, 12 января в части Броварского и Бориспольского районов области продолжаются экстренные отключения. В других общинах Киевской области действуют почасовые графики.

Графика отключений на 12 января. / © ДТЕК

Днепропетровская область

Графика отключений в Днепропетровской области 12 января. / © ДТЕК

Львовская область

Отключение во Львовской области.

Харьковская область

1.1 01:00–04:30; 08:00–15:00; 22:00-24:00

1.2 01:00-04:30; 08:00–15:00; 22:00-24:00

2.1 01:00–04:30; 12:00–15:00; 19:00–24:00

2.2 12:00–15:00; 19:00–24:00

3.1 04:30–08:00; 15:00–19:00

3.2 04:30-08:00; 15:00–19:00; 22:00-24:00

4.1 04:30-08:00; 15:00–19:00

4.2 05:00–08:00; 15:00–19:00

5.1 08:00–11:30; 15:00–22:00

5.2 00:00–01:00; 08:00–11:00; 12:00–18:00; 19:00–22:00

6.1 00:00–01:00; 08:00–11:00; 12:00–18:00; 19:00–22:00

6.2 00:00–01:00; 04:30-08:00; 08:00–11:00; 12:00–15:00; 19:00–22:00

Полтавская область

Отключение света 12 января в Полтавской области.

Николаевская область

1.1 — 07:00 — 10:30; 17:30 — 21:00;

1.2 — 14:00 — 17:30; 21:00 — 00:00;

2.1 — 03:30 — 07:00; 10:30 — 17:30;

2.2 — 00:00 — 03:30; 07:30 — 14:00;

3.1 — 00:00 — 03:30; 14:00 — 17:30;

3.2 — 07:30 — 10:30; 14:00 — 18:30;

4.1 — 10:30 — 14:00; 21:00 — 00:00;

4.2 — 10:30 — 14:00; 17:30 — 20:30;

5.1 — 03:30 — 07:00; 10:30 — 14:00;

5.2 — 07:00 — 10:30; 17:30 — 21:00;

6.1 — 07:00 — 10:30; 14:00 — 17:30; 21:00 — 00:00;

6.2 — 05:30 — 07:00; 17:30 — 21:00.

Черниговская область

Отключение света 12 января в Черниговской области.

Запорожская область

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30

2.1: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

3.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Хмельницкая область

Отключение света 12 января в Хмельницкой области.

Кировоградская область

1.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

1.2: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

2.1: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

4.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Сумская область

Отключение света 12 января в Сумской области.

Черкасская область

1.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 21:00

1.2 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

2.1 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

2.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

3.1 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

3.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.1 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

4.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

5.1 02:00 — 04:00, 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

5.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 19:00 — 22:00

6.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 19:00

6.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

Житомирская область

Отключение света 12 января Житомирской области.

Винницкая область

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

Ровенская область

подчерк 1.1. 08.00 — 12.00, 20.00 — 00.00

подчерк 1.2. 08.00 — 12.00, 20.00 — 00.00

подчерк 2.1. 06.00 — 10.00, 16.00 — 20.00

подчерк 2.2. 10.00 — 14.00

подчерк 3.1. 12.00 — 16.00

подчерк 3.2. 12.00 — 16.00, 20.00 — 00.00

подчерк 4.1. 00.00 — 04.00, 12.00 — 16.00

подчерк 4.2. 00.00 — 04.00, 12.00 — 16.00

подчерк 5.1. 04.00 — 08.00, 14.00 — 18.00

подчерк 5.2. 04.00 — 08.00, 16.00 — 20.00

подчерк 6.1. 08.00 — 12.00, 16.00 — 20.00

подчерк 6.2. 08.00 — 12.00, 16.00 — 20.00

Волынская область

Отключение света 12 января на Волыни.

Тернопольская область

Отключение света 12 января в Тернопольской области.

Ивано-Франковская область

Отключение в Прикарпатье 12 января.

Закарпатская область

Отключение в Закарпатье 12 января.

Черновицкая область

Группа 1

02:30 — 08:00

11:00 — 13:00

16:00 — 18:00

Группа 2

02:30 — 08:00

11:00 — 13:00

16:00 — 18:00

Группа 3

00:00 — 04:00

06:30 — 10:30

13:30 — 15:30

Группа 4

00:00 — 08:00

11:00 — 15:30

18:30 — 22:00

Группа 5

00:00 — 02:00

04:30 — 10:30

13:30 — 18:00

Группа 6

00:00 — 02:00

04:30 — 10:30

13:30 — 15:30

18:30 — 22:00

Группа 7

00:00 — 04:00

06:30 — 10:30

13:30 — 18:00

Группа 8

00:00 — 06:00

08:30 — 13:00

16:00 — 20:00

Группа 9

00:00 — 08:00

11:00 — 13:00

16:00 — 20:00

Группа 10

00:00 — 08:00

11:00 — 15:30

18:30 — 22:00

Группа 11

00:00 — 06:00

08:30 — 10:30

13:30 — 15:30

Группа 12

00:00 — 06:00

08:30 — 13:00

16:00 — 20:00

Как сообщалось, в Украине 12 января будут действовать отключения света. В Укрэнерго подчеркнули, что будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).