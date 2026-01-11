- Дата публикации
Отключение света 12 декабря: какие будут графики в Киеве и других областях
Во всех областях 12 января будут применены графики почасовых отключений электроэнергии.
В понедельник в Украине будут действовать графики отключения света. Ограничения были введены и для бытовых потребителей, и для промышленных. Облэнерго и ДТЭК уже обнародовали графики почасовых отключений, которые будут действовать в течение суток.
Какие графики будут в каждом регионе и столице, читайте в материале ТСН.ua.
Киев
В понедельник в части Печерского и Голосеевского районов, а также на Левом берегу столицы продолжаются экстренные отключения. Там графики там не действуют. В других районах Киева будут действовать графики.
Киевская область
По данным ДТЭК, 12 января в части Броварского и Бориспольского районов области продолжаются экстренные отключения. В других общинах Киевской области действуют почасовые графики.
Днепропетровская область
Львовская область
Харьковская область
1.1 01:00–04:30; 08:00–15:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 08:00–15:00; 22:00-24:00
2.1 01:00–04:30; 12:00–15:00; 19:00–24:00
2.2 12:00–15:00; 19:00–24:00
3.1 04:30–08:00; 15:00–19:00
3.2 04:30-08:00; 15:00–19:00; 22:00-24:00
4.1 04:30-08:00; 15:00–19:00
4.2 05:00–08:00; 15:00–19:00
5.1 08:00–11:30; 15:00–22:00
5.2 00:00–01:00; 08:00–11:00; 12:00–18:00; 19:00–22:00
6.1 00:00–01:00; 08:00–11:00; 12:00–18:00; 19:00–22:00
6.2 00:00–01:00; 04:30-08:00; 08:00–11:00; 12:00–15:00; 19:00–22:00
Полтавская область
Николаевская область
1.1 — 07:00 — 10:30; 17:30 — 21:00;
1.2 — 14:00 — 17:30; 21:00 — 00:00;
2.1 — 03:30 — 07:00; 10:30 — 17:30;
2.2 — 00:00 — 03:30; 07:30 — 14:00;
3.1 — 00:00 — 03:30; 14:00 — 17:30;
3.2 — 07:30 — 10:30; 14:00 — 18:30;
4.1 — 10:30 — 14:00; 21:00 — 00:00;
4.2 — 10:30 — 14:00; 17:30 — 20:30;
5.1 — 03:30 — 07:00; 10:30 — 14:00;
5.2 — 07:00 — 10:30; 17:30 — 21:00;
6.1 — 07:00 — 10:30; 14:00 — 17:30; 21:00 — 00:00;
6.2 — 05:30 — 07:00; 17:30 — 21:00.
Черниговская область
Запорожская область
1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30
2.1: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
3.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
Хмельницкая область
Кировоградская область
1.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
1.2: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
2.1: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
4.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Сумская область
Черкасская область
1.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 21:00
1.2 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
2.1 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
2.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
3.1 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
3.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
4.1 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
4.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
5.1 02:00 — 04:00, 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
5.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 19:00 — 22:00
6.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 19:00
6.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
Житомирская область
Винницкая область
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
Ровенская область
подчерк 1.1. 08.00 — 12.00, 20.00 — 00.00
подчерк 1.2. 08.00 — 12.00, 20.00 — 00.00
подчерк 2.1. 06.00 — 10.00, 16.00 — 20.00
подчерк 2.2. 10.00 — 14.00
подчерк 3.1. 12.00 — 16.00
подчерк 3.2. 12.00 — 16.00, 20.00 — 00.00
подчерк 4.1. 00.00 — 04.00, 12.00 — 16.00
подчерк 4.2. 00.00 — 04.00, 12.00 — 16.00
подчерк 5.1. 04.00 — 08.00, 14.00 — 18.00
подчерк 5.2. 04.00 — 08.00, 16.00 — 20.00
подчерк 6.1. 08.00 — 12.00, 16.00 — 20.00
подчерк 6.2. 08.00 — 12.00, 16.00 — 20.00
Волынская область
Тернопольская область
Ивано-Франковская область
Закарпатская область
Черновицкая область
Группа 1
02:30 — 08:00
11:00 — 13:00
16:00 — 18:00
Группа 2
02:30 — 08:00
11:00 — 13:00
16:00 — 18:00
Группа 3
00:00 — 04:00
06:30 — 10:30
13:30 — 15:30
Группа 4
00:00 — 08:00
11:00 — 15:30
18:30 — 22:00
Группа 5
00:00 — 02:00
04:30 — 10:30
13:30 — 18:00
Группа 6
00:00 — 02:00
04:30 — 10:30
13:30 — 15:30
18:30 — 22:00
Группа 7
00:00 — 04:00
06:30 — 10:30
13:30 — 18:00
Группа 8
00:00 — 06:00
08:30 — 13:00
16:00 — 20:00
Группа 9
00:00 — 08:00
11:00 — 13:00
16:00 — 20:00
Группа 10
00:00 — 08:00
11:00 — 15:30
18:30 — 22:00
Группа 11
00:00 — 06:00
08:30 — 10:30
13:30 — 15:30
Группа 12
00:00 — 06:00
08:30 — 13:00
16:00 — 20:00
Как сообщалось, в Украине 12 января будут действовать отключения света. В Укрэнерго подчеркнули, что будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).