Отключение света 12 декабря: ограничения будут действовать 15 часов — "Укрэнерго"

Для бытовых потребителей меры ограничения будут действовать с 07:00 до 22:00.

В четверг, 12 декабря, графики отключения света для бытовых потребителей будут действовать в течение 15 часов.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей меры ограничения будут действовать с 07:00 до 22:00.

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 19:00 – две очереди отключений;

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 07:00 до 22:00.

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В "Укрэнерго" обратили внимание, что время применения и объем ограничений в течение суток может измениться.

"Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", – говорится в сообщении.

В энергетической компании призывают потреблять электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику.

"Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — уверяют в "Укрэнерго".

Напомним, в Украине отключения света будут продолжаться в течение всей зимы, но их продолжительность будет зависеть от погоды и скорости восстановления энергосистемы.

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