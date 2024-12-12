Отключение света 12 декабря: в "Укрэнерго" сообщили о графиках

Время применения и объем ограничений могут измениться.
В Украине в четверг, 12 декабря, будут действовать графики отключения света. Облэнерго будут задействовать одну и две очереди отключений.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Сегодня время применения и объем ограничений будут следующими:
- 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений
- 08:00 – 19:00 – две очереди отключений
- 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности продлятся с 07:00 до 22:00.
Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Поэтому актуальную информацию о
графики отключений можно найти на сайтах и официальных страницах облэнерго.
"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", – говорится в сообщении.
Напомним, в Минэнерго заявили, что графики отключения света в Украине будут продолжаться как минимум до конца зимы, если удары РФ по энергосистеме будут продолжаться.
Читайте также:
- В Украине могут кардинально изменить принцип отключения света: какие будут графики
- Отключение света в Украине: в Минэнерго порадовали прогнозом
- В приложении "Действие" появилась карта банковских отделений, работающих при отключении света