Отключение света 12 декабря: в "Укрэнерго" сообщили о графиках

Время применения и объем ограничений могут измениться.

В Украине в четверг, 12 декабря, будут действовать графики отключения света. Облэнерго будут задействовать одну и две очереди отключений.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Сегодня время применения и объем ограничений будут следующими:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений

08:00 – 19:00 – две очереди отключений

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности продлятся с 07:00 до 22:00.

Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Поэтому актуальную информацию о

графики отключений можно найти на сайтах и официальных страницах облэнерго.

"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Напомним, в Минэнерго заявили, что графики отключения света в Украине будут продолжаться как минимум до конца зимы, если удары РФ по энергосистеме будут продолжаться.

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