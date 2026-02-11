ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3478
Время на прочтение
3 мин

Отключение света 12 февраля: актуальные графики для всех областей

ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на четверг, 12 февраля, для столицы и всех регионов Украины.

Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в четверг, 12 февраля

Во всех регионах Украины в четверг, 12 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 12 февраля:

Группа 1: 00:00-01:30, 06:00-12:00, 14:30-22:00

Группа 2: 00:00-02:00, 06:30-12:30, 15:30-23:00

Группа 3: 00:00-02:30, 07:00-14:00, 16:30-24:00

Группа 4: 00:00-03:00, 07:30-14:30, 17:30-24:00

Группа 5: 00:00-04:00, 08:00-15:30, 18:30-24:00

Группа 6: 00:00-04:30, 09:00-16:30, 19:30-24:00

Группа 7: 01:30-06:30, 09:30-17:30, 20:30-24:00

Группа 8: 02:00-07:30, 10:30-18:30, 21:30-24:00

Группа 9: 02:30-09:00, 11:00-19:30, 23:00-24:00

Группа 10: 03:00-09:30, 12:00-20:30

Группа 11: 04:00-10:30, 12:30-21:00

Группа 12: 04:30-11:00, 14:00-21:30

Группа 13: 00:00-01:30, 06:00-12:00, 14:30-22:00

Группа 14: 00:00-02:00, 06:30-12:30, 15:30-23:00

Группа 15: 00:00-02:30, 07:00-14:00, 16:30-24:00

Группа 16: 00:00-03:00, 07:30-14:30, 17:30-24:00

Группа 17: 00:00-04:00, 08:00-15:30, 18:30-24:00

Группа 18: 00:00-04:30, 09:00-16:30, 19:30-24:00

Группа 19: 01:30-06:30, 09:30-17:30, 20:30-24:00

Группа 20: 02:00-07:30, 10:30-18:30, 21:30-24:00

Группа 21: 02:30-09:00, 11:00-19:30, 23:00-24:00

Группа 22: 03:00-09:30, 12:00-20:30

Группа 23: 04:00-10:30, 12:30-21:00

Группа 24: 04:30-11:00, 14:00-21:30

Группа 25: 00:00-01:30, 06:00-12:00, 14:30-22:00

Группа 26: 00:00-02:00, 06:30-12:30, 15:30-23:00

Группа 27: 00:00-02:30, 07:00-14:00, 16:30-24:00

Группа 28: 00:00-03:00, 07:30-14:30, 17:30-24:00

Группа 29: 00:00-04:00, 08:00-15:30, 18:30-24:00

Группа 30: 00:00-04:30, 09:00-16:30, 19:30-24:00

Группа 31: 01:30-06:30, 09:30-17:30, 20:30-24:00

Группа 32: 02:00-07:30, 10:30-18:30, 21:30-24:00

Группа 33: 02:30-09:00, 11:00-19:30, 23:00-24:00

Группа 34: 03:00-09:30, 12:00-20:30

Группа 35: 04:00-10:30, 12:30-21:00

Группа 36: 04:30-11:00, 14:00-21:30

Группа 37: 00:00-01:30, 06:00-12:30, 14:30-22:00

Группа 38: 00:00-02:00, 06:30-13:00, 15:00-23:00

Группа 39: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 16:30-24:00

Группа 40: 00:00-03:00, 07:30-15:00, 17:00-24:00

Группа 41: 00:00-04:00, 08:00-16:30, 18:30-24:00

Группа 42: 00:00-04:30, 08:30-17:00, 19:00-24:00

Группа 43: 01:30-06:30, 09:30-18:30, 20:30-24:00

Группа 44: 02:00-07:30, 10:00-19:00, 21:30-24:00

Группа 45: 02:30-09:30, 11:00-20:00, 23:00-24:00

Группа 46: 03:00-10:00, 11:30-20:30

Группа 47: 04:00-11:00, 12:30-21:00

Группа 48: 04:30-11:30, 13:00-21:30

Группа 49: 00:00-01:30, 06:00-12:00, 14:30-22:00

Группа 50: 00:00-02:00, 06:30-12:30, 15:30-23:00

Группа 51: 00:00-02:30, 07:00-14:00, 16:30-24:00

Группа 52: 00:00-03:00, 07:30-14:30, 17:30-24:00

Группа 53: 00:00-04:00, 08:00-15:30, 18:30-24:00

Группа 54: 00:00-04:30, 09:00-16:30, 19:30-24:00

Группа 55: 01:30-06:30, 09:30-17:30, 20:30-24:00

Группа 56: 02:00-07:30, 10:30-18:30, 21:30-24:00

Группа 57: 02:30-09:00, 11:00-19:30, 23:00-24:00

Группа 58: 03:00-09:30, 12:00-20:30

Группа 59: 04:00-10:30, 12:30-21:00

Группа 60: 04:30-11:00, 14:00-21:30

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 12 февраля: дополняется

График отключения света в Одесской области

Графики действуют только там, где разрешается состояние сети. Одновременно в области большое количество аварий из-за непогоды. Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины – продолжаются экстренные отключения.

График отключения света на Одещине 12 февраля / © ДТЕК

График отключения света на Одещине 12 февраля / © ДТЕК

График отключения света на Одещине 12 февраля / © ДТЕК

График отключения света на Одещине 12 февраля / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 12 февраля:

1.1 - 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 15:30; 19:00 - 00:00;

1.2 - 01:30 - 08:30; 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30;

2.1 - 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00;

2.2 - 00:00 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00;

3.1 - 01:30 - 08:30; 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30;

3.2 - 00:00 - 01:30; 08:30 - 15:30; 19:00 - 00:00;

4.1 - 01:30 - 05:00; 08:30 - 15:30; 19:00 - 22:30;

4.2 - 01:30 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 22:30;

5.1 - 00:00 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00;

5.2 - 06:30 - 12:00; 15:30 - 22:30;

6.1 - 05:00 - 12:00; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00;

6.2 - 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 12 февраля:

1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 12 февраля

График отключения света на Полтавщине 12 февраля

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 12 февраля: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 12 февраля / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 12 февраля / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 12 февраля / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 12 февраля / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 12 февраля:

Очередь 1.1: 02-04, 05-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Очередь 1.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-20, 21-24

Очередь 2.1: 01-04, 06-08, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24

Очередь 2.2: 02-05, 06-08, 10-12, 14-16, 18-21, 22-24

Очередь 3.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

Очередь 3.2: 00-01, 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24

Очередь 4.1: 00-03, 04-06, 08-10, 12-15, 16-19, 20-22

Очередь 4.2: 00-02, 04-07, 08-10, 12-14, 16-18, 20-23

Очередь 5.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22

Очередь 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22

Очередь 6.1: 00-02, 04-06, 07-10, 12-14, 16-18, 20-22, 23-24

Очередь 6.2: 00-02, 03-06, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 12 февраля

График отключения света на Сумщине 12 февраля

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 12 февраля:

Очередь 1.1: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00

Очередь 1.2: 2:00-4:00, 7:00-13:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00

Очередь 2.1: 0:00-2:00, 4:00-9:00, 11:00-15:00, 19:00-23:00

Очередь 2.2: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 11:00-17:00, 19:00-23:00

Очередь 3.1: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 11:00-15:00, 19:00-23:00

Очередь 3.2: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 11:00-15:00, 19:00-23:00

Очередь 4.1: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 11:00-15:00, 17:00-23:00

Очередь 4.2: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 9:00-15:00, 19:00-23:00

Очередь 5.1: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 13:00-19:00, 23:00-24:00

Очередь 5.2: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 15:00-22:00, 23:00-24:00

Очередь 6.1: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00

Очередь 6.2: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 12 февраля

График отключения света на Черниговщине 12 февраля

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 12 февраля:

1.1: 01:30 - 04:30, 07:00 - 10:30, 13:00 - 16:30, 19:00 - 22:30

1.2: 02:30 - 05:30, 08:00 - 11:30, 14:00 - 17:30, 20:00 - 23:30

2.1: 00:00 - 01:00, 04:00 - 07:00, 09:30 - 13:00, 15:30 - 19:00, 21:30 - 00:00

2.2: 00:00 - 02:00, 05:00 - 08:00, 10:30 - 14:00, 16:30 - 20:00, 23:00 - 00:00

3.1: 00:00 - 03:00, 06:00 - 09:00, 11:30 - 15:00, 17:30 - 21:00

3.2: 00:00 - 01:30, 04:30 - 07:30, 10:00 - 13:30, 16:00 - 19:30, 22:30 - 00:00

4.1: 00:00 - 00:30, 03:30 - 06:30, 09:00 - 12:30, 15:00 - 18:30, 21:00 - 00:00

4.2: 00:30 - 03:30, 06:30 - 09:30, 12:00 - 15:30, 18:00 - 21:30

5.1: 00:00 - 02:30, 05:00 - 08:30, 11:00 - 14:30, 17:00 - 20:30, 23:30 - 00:00

5.2: 03:00 - 06:00, 08:30 - 12:00, 14:30 - 18:00, 20:30 - 24:00

6.1: 02:00 - 05:00, 07:30 - 11:00, 13:30 - 17:00, 19:30 - 23:00

6.2: 01:00 - 04:00, 07:00 - 10:00, 12:30 - 16:00, 18:30 - 22:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 9-15 февраля

График отключения света на Виннице 9-15 февраля

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 12 февраля

График отключения света в Черновицкой области 12 февраля

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 12 февраля

График отключения света в Хмельницкой области 12 февраля

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 12 февраля

График отключения света на Волыни 12 февраля

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 12 февраля: дополняется

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 12 февраля

График отключения света на Прикарпатье 12 февраля

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света на Закарпатье 12 февраля

График отключения света на Закарпатье 12 февраля

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 12 февраля

График отключения света на Львовщине 12 февраля

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 12 февраля

График отключения света на Ровенщине 12 февраля

Напомним, эксперт назвал два города, где ситуация со светом будет самой сложной даже весной . Жителям Киева и Одессы следует готовиться к тому, что для них графики отключений останутся более жесткими, чем в остальных регионах.

Новость дополняется
