Отключение света 12 февраля: какие графики применят

Отключение света / © Associated Press

В четверг, 12 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Во всех регионах Украины на протяжении всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — отметили в «Укрэнерго».

Энергетики отметили, что главной причиной возвращения жестких ограничений являются последствия массированных ракетно-дроновых атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры. Это и повлекло за собой существенный дефицит мощности в системе.

Энергетики отмечают, что ситуация в системе остается динамической и может измениться в любой момент.

«Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отмечают в «Укрэнерго».

Напомним, ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 11 февраля, для столицы и всех регионов Украины.

Ранее мы писали, что российские оккупационные войска значительно изменили стратегию воздушных нападений на критическую инфраструктуру Украины, значительно увеличив интенсивность и плотность огня. Если ранее атаки были менее масштабными, то во второй половине 2025 г. враг начал применять тактику «роев», чтобы истощить противовоздушную оборону.