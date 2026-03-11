Отключение света 12 марта: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в четверг, 12 марта

Во всех регионах Украины в четверг, 12 марта, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 12 марта:

Группа 2: 19:00–21:00

Группа 4: 20:00-23:00

Группа 6: 20:00-23:00

Группа 10: 17:00–20:00

Группа 12: 17:00–20:00

Группа 14: 19:00–21:00

Группа 16: 20:00–23:00

Группа 18: 20:00–23:00

Группа 22: 17:00–20:00

Группа 24: 17:00–20:00

Группа 28: 20:00-23:00

Группа 30: 20:00-23:00

Группа 34: 17:00–20:00

Группа 36: 17:00–20:00

Группа 38: 19:00–21:00

Группа 40: 20:00-23:00

Группа 42: 20:00-23:00

Группа 46: 17:00–20:00

Группа 48: 17:00–20:00

Группа 50: 19:00–21:00

Группа 52: 20:00-23:00

Группа 54: 20:00-23:00

Группа 58: 17:00–20:00

Группа 60: 17:00–20:00

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 12 марта / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 12 марта: дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 12 марта:

1.1 — 22:30 — 23:30;

1.2 — 19:00 — 22:30;

2.2 — 16:30 — 19:00;

3.1 — 22:30 — 23:30;

4.1 — 19:00 — 22:30;

5.2 — 19:00 — 21:30;

6.2 — 16:30 — 19:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 12 марта:

1.2: 16:30 — 20:00

2.2: 19:30 — 23:30

3.2: 16:30 — 20:00

4.2: 18:30 — 21:30

6.1: 19:30 — 23:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 12 марта

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 12 марта: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 12 марта / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 12 марта: дополняется

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 12 марта

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 12 марта

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 12 марта:

1.1: 17:00 — 19:00

1.2: 19:00 — 21:00

2.2: 17:00 — 19:00

3.2: 21:00 — 23:00

5.1: 21:00 — 23:00

6.1: 19:00 — 21:00

6.2: 19:00 — 21:00

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 12 марта: дополняется

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 12 марта: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Винничине 9 — 15 марта

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 12 марта

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 12 марта

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 12 марта

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Прикарпатье 12 марта: дополняется

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 12 марта: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 12 марта

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 12 марта:

очередь 4.1: 17.00–19.00

очередь 4.2: 17.00-20.00

очередь 5.1: 19.00-21.00

очередь 5.2: 19.00-21.00

очередь 6.1: 20.00-23.00

очередь 6.2: 21.00-23.00

Напомним, в Украине после новых российских обстрелов часть потребителей осталась без электроснабжения. Энергетики уже проводят аварийные работы, однако в вечерние часы отключений света станет больше.