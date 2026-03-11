- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 150
- Время на прочтение
- 3 мин
Отключение света 12 марта: актуальные графики для всех областей
ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на четверг, 12 марта для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в четверг, 12 марта, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 12 марта:
Группа 2: 19:00–21:00
Группа 4: 20:00-23:00
Группа 6: 20:00-23:00
Группа 10: 17:00–20:00
Группа 12: 17:00–20:00
Группа 14: 19:00–21:00
Группа 16: 20:00–23:00
Группа 18: 20:00–23:00
Группа 22: 17:00–20:00
Группа 24: 17:00–20:00
Группа 28: 20:00-23:00
Группа 30: 20:00-23:00
Группа 34: 17:00–20:00
Группа 36: 17:00–20:00
Группа 38: 19:00–21:00
Группа 40: 20:00-23:00
Группа 42: 20:00-23:00
Группа 46: 17:00–20:00
Группа 48: 17:00–20:00
Группа 50: 19:00–21:00
Группа 52: 20:00-23:00
Группа 54: 20:00-23:00
Группа 58: 17:00–20:00
Группа 60: 17:00–20:00
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Одесской области 12 марта: дополняется
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 12 марта:
1.1 — 22:30 — 23:30;
1.2 — 19:00 — 22:30;
2.2 — 16:30 — 19:00;
3.1 — 22:30 — 23:30;
4.1 — 19:00 — 22:30;
5.2 — 19:00 — 21:30;
6.2 — 16:30 — 19:00.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 12 марта:
1.2: 16:30 — 20:00
2.2: 19:30 — 23:30
3.2: 16:30 — 20:00
4.2: 18:30 — 21:30
6.1: 19:30 — 23:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 12 марта: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 12 марта: дополняется
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 12 марта:
1.1: 17:00 — 19:00
1.2: 19:00 — 21:00
2.2: 17:00 — 19:00
3.2: 21:00 — 23:00
5.1: 21:00 — 23:00
6.1: 19:00 — 21:00
6.2: 19:00 — 21:00
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 12 марта: дополняется
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 12 марта: дополняется
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света на Винничине 9 — 15 марта
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Прикарпатье 12 марта: дополняется
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света в Закарпатье 12 марта: дополняется
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
График отключения света в Ровенской области 12 марта:
очередь 4.1: 17.00–19.00
очередь 4.2: 17.00-20.00
очередь 5.1: 19.00-21.00
очередь 5.2: 19.00-21.00
очередь 6.1: 20.00-23.00
очередь 6.2: 21.00-23.00
Напомним, в Украине после новых российских обстрелов часть потребителей осталась без электроснабжения. Энергетики уже проводят аварийные работы, однако в вечерние часы отключений света станет больше.