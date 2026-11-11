Отключение света 12 ноября: количество очередей и графики для областей

Отключение света в Украине 12 ноября будут продолжаться в течение суток

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В части регионов Украины в четверг, 12 ноября, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты.

По сообщению «Укрэнерго», в течение суток будут отключены от 1 до 3 очередей потребителей одновременно.

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Актуальные графики публикуют региональные облэнерго и ДТЭК.

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График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 12 ноября:

Группа 1: 02:00-07:00, 10:00-16:30, 18:30-24:00

Группа 2: 02:30-07:30, 11:00-17:00, 19:00-24:00

Группа 3: 04:00-09:00, 11:30-17:30, 19:30-24:00

Группа 4: 04:30-09:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00

Группа 5: 06:00-11:00, 13:00-19:00, 22:00-24:00

Группа 6: 00:00-00:30, 06:30-11:30, 13:30-19:30

Группа 7: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 14:30-20:30

Группа 8: 00:00-02:00, 07:30-13:00, 15:00-21:00

Группа 9: 00:00-02:30, 08:00-13:30, 15:30-21:30

Группа 10: 00:00-04:00, 08:30-14:30, 16:30-22:00

Группа 11: 00:00-04:30, 09:00-15:00, 17:00-23:00

Группа 12: 01:00-06:00, 09:30-15:30, 17:30-23:30

Группа 13: 02:00-07:00, 10:00-16:30, 18:30-24:00

Группа 14: 02:30-07:30, 11:00-17:00, 19:00-24:00

Группа 15: 04:00-09:00, 11:30-17:30, 19:30-24:00

Группа 16: 04:30-09:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00

Группа 17: 06:00-11:00, 13:00-19:00, 22:00-24:00

Группа 18: 00:00-00:30, 06:30-11:30, 13:30-19:30

Группа 19: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 14:30-20:30

Группа 20: 00:00-02:00, 07:30-13:00, 15:00-21:00

Группа 21: 00:00-02:30, 08:00-13:30, 15:30-21:30

Группа 22: 00:00-04:00, 08:30-14:30, 16:30-22:00

Группа 23: 00:00-04:30, 09:00-15:00, 17:00-23:00

Группа 24: 01:00-06:00, 09:30-15:30, 17:30-23:30

Группа 25: 02:00-07:00, 10:00-16:30, 18:30-24:00

Группа 26: 02:30-07:30, 11:00-17:00, 19:00-24:00

Группа 27: 04:00-09:00, 11:30-17:30, 19:30-24:00

Группа 28: 04:30-09:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00

Группа 29: 06:00-11:00, 13:00-19:00, 22:00-24:00

Группа 30: 00:00-00:30, 06:30-11:30, 13:30-19:30

Группа 31: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 14:30-20:30

Группа 32: 00:00-02:00, 07:30-13:00, 15:00-21:00

Группа 33: 00:00-02:30, 08:00-13:30, 15:30-21:30

Группа 34: 00:00-04:00, 08:30-14:30, 16:30-22:00

Группа 35: 00:00-04:30, 09:00-15:00, 17:00-23:00

Группа 36: 01:00-06:00, 09:30-15:30, 17:30-23:30

Группа 37: 02:00-07:00, 10:00-16:30, 18:30-24:00

Группа 38: 02:30-07:30, 11:00-17:00, 19:00-24:00

Группа 39: 04:00-09:00, 11:30-17:30, 19:30-24:00

Группа 40: 04:30-09:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00

Группа 41: 06:00-11:00, 13:00-19:00, 22:00-24:00

Группа 42: 00:00-00:30, 06:30-11:30, 13:30-19:30

Группа 43: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 14:30-20:30

Группа 44: 00:00-02:00, 07:30-13:00, 15:00-21:00

Группа 45: 00:00-02:30, 08:00-13:30, 15:30-21:30

Группа 46: 00:00-04:00, 08:30-14:30, 16:30-22:00

Группа 47: 00:00-04:30, 09:00-15:00, 17:00-23:00

Группа 48: 01:00-06:00, 09:30-15:30, 17:30-23:30

Группа 49: 02:00-07:00, 10:00-16:30, 18:30-24:00

Группа 50: 02:30-07:30, 11:00-17:00, 19:00-24:00

Группа 51: 04:00-09:00, 11:30-17:30, 19:30-24:00

Группа 52: 04:30-09:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00

Группа 53: 06:00-11:00, 13:00-19:00, 22:00-24:00

Группа 54: 00:00-00:30, 06:30-11:30, 13:30-19:30

Группа 55: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 14:30-20:30

Группа 56: 00:00-02:00, 07:30-13:00, 15:00-21:00

Группа 57: 00:00-02:30, 08:00-13:30, 15:30-21:30

Группа 58: 00:00-04:00, 08:30-14:30, 16:30-22:00

Группа 59: 00:00-04:30, 09:00-15:00, 17:00-23:00

Группа 60: 01:00-06:00, 09:30-15:30, 17:30-23:30

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 12 ноября

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 12 ноября:

Очередь 1.1: 11:00-15:00

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Очередь 1.2: 11:00-15:00

Очередь 2.1: 21:30-24:00

Очередь 2.2: 21:30-24:00

Очередь 3.1: 06:00-08:30, 16:00-18:30

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Очередь 3.2: 06:00-08:30, 16:00-18:30

Очередь 4.1: 14:30-18:30

Очередь 4.2: 14:30-18:30

Очередь 5.1: 18:00-22:30

Очередь 5.2: 18:00-22:30

Очередь 6.1: 08:00-11:30, 18:00-22:00

Очередь 6.2: 08:00-11:30, 18:00-22:00

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 12 ноября:

Очередь 1.1: 00:00-00:30, 15:30-19:00

Очередь 1.2: 05:30-08:30, 15:30-19:00

Очередь 2.1: 00:00-00:30, 19:00-22:30

Очередь 2.2: 00:00-00:30, 19:00-22:30

Очередь 3.1: 12:00-15:30

Очередь 3.2: 15:30-19:00, 22:30-00:00

Очередь 4.1: 12:00-15:30

Очередь 4.2: 05:30-08:30, 22:30-00:00

Очередь 5.1: 08:30-12:00

Очередь 5.2: 19:00-22:30

Очередь 6.1: 08:30-12:00, 15:30-19:00

Очередь 6.2: 19:00-22:30

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 12 ноября:

Очередь 1.1: 13:00-18:00

Очередь 1.2: 04:00-09:00, 17:30-22:30

Очередь 2.1: 00:00-04:30, 19:00-24:00

Очередь 2.2: 08:30-13:30

Очередь 3.1: 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00

Очередь 3.2: 05:30-10:30, 17:30-22:30

Очередь 4.1: 00:00-04:30, 14:30-19:30

Очередь 4.2: 00:00-04:30, 17:30-22:30

Очередь 5.1: 08:30-13:30

Очередь 5.2: 08:30-13:30

Очередь 6.1: 10:00-15:00

Очередь 6.2: 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света в Полтавской области 12 ноября:

Очередь 1.1: 00:00-01:00, 06:00-08:30, 12:00-14:30, 18:00-20:30

Очередь 1.2: 00:00-01:30, 06:30-09:00, 12:30-15:00, 18:30-21:00

Очередь 2.1: 00:00-03:00, 07:00-09:30, 13:00-15:30, 19:00-21:30

Очередь 2.2: 00:30-03:30, 07:30-10:00, 13:30-16:00, 19:30-22:00

Очередь 3.1: 01:00-04:00, 08:00-10:30, 14:00-16:30, 20:00-22:00

Очередь 3.2: 01:30-04:30, 08:30-11:00, 14:30-17:00, 20:30-22:30

Очередь 4.1: 03:00-05:00, 09:00-11:30, 15:00-17:30, 21:00-23:00

Очередь 4.2: 03:30-05:30, 09:30-12:00, 15:30-18:00, 21:30-23:30

Очередь 5.1: 04:00-06:00, 10:00-12:30, 16:00-18:30, 22:00-24:00

Очередь 5.2: 04:30-06:30, 10:30-13:00, 16:30-19:00, 22:30-24:00

Очередь 6.1: 05:00-07:00, 11:00-13:30, 17:00-19:30, 23:00-24:00

Очередь 6.2: 00:00-00:30, 05:30-07:30, 11:30-14:00, 17:30-20:00, 23:30-24:00

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 12 ноября:

Очередь 1.1: 02:30-06:00, 09:30-16:30

Очередь 1.2: 02:30-06:00, 13:00-16:30

Очередь 2.1: 02:30-06:00, 13:00-16:30

Очередь 2.2: 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00

Очередь 3.1: 06:00-09:30, 16:30-20:00

Очередь 3.2: 06:00-09:30, 16:30-20:00

Очередь 4.1: 06:00-09:30, 16:30-20:00

Очередь 4.2: 06:00-09:30, 13:00-20:00

Очередь 5.1: 00:00-02:30, 08:00-13:00, 20:00-23:30

Очередь 5.2: 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30

Очередь 6.1: 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30

Очередь 6.2: 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 12 ноября:

Очередь 1.1: 09:00-13:00, 19:30-24:00

Очередь 1.2: 00:00-02:30, 09:00-13:00, 19:30-24:00

Очередь 2.1: 00:00-02:30, 09:00-13:00, 19:30-24:00

Очередь 2.2: 00:00-02:30, 09:00-13:00, 19:30-22:00

Очередь 3.1: 12:30-16:30

Очередь 3.2: 02:00-06:00, 12:30-16:30

Очередь 4.1: 02:00-06:00, 12:30-16:30

Очередь 4.2: 02:00-06:00, 12:30-16:30

Очередь 5.1: 00:00-00:30, 05:30-09:30, 16:00-20:00

Очередь 5.2: 00:00-00:30, 05:30-09:30, 16:00-20:00

Очередь 6.1: 00:00-00:30, 05:30-09:30, 16:00-20:00

Очередь 6.2: 06:00-09:30, 16:00-20:00

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 12 ноября:

Очередь 1.1: 02-04, 10-12, 14-16

Очередь 1.2: 02-04, 10-12, 14-16

Очередь 2.1: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20

Очередь 2.2: 06-08, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 3.1: 06-08, 10-12, 18-20, 22-24

Очередь 3.2: 06-08, 10-12, 18-20, 22-24

Очередь 4.1: 00-02, 12-14, 16-18

Очередь 4.2: 00-02, 12-14, 16-18

Очередь 5.1: 00-02, 08-10, 16-18, 20-22

Очередь 5.2: 04-06, 08-10, 16-18, 20-22

Очередь 6.1: 04-06, 08-10, 12-14, 20-22

Очередь 6.2: 04-06, 08-10, 12-14, 20-22

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 12 ноября

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 12 ноября

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 12 ноября:

Очередь 1.1: 04:00-06:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00

Очередь 1.2: 05:00-07:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00

Очередь 2.1: 04:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00

Очередь 2.2: 04:00-07:00, 10:00-12:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00

Очередь 3.1: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00

Очередь 3.2: 00:00-02:00, 06:00-09:00, 11:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00

Очередь 4.1: 00:00-02:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00

Очередь 4.2: 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00

Очередь 5.1: 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00

Очередь 5.2: 02:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00

Очередь 6.1: 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00

Очередь 6.2: 03:00-05:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 12 ноября

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 12 ноября:

Очередь 1.1: 12:00-15:30

Очередь 1.2: 12:00-15:30

Очередь 2.1: 22:30-24:00

Очередь 2.2: 22:30-24:00

Очередь 3.1: 15:30-19:00

Очередь 3.2: 15:30-19:00

Очередь 4.1: 06:00-08:30, 16:00-19:00

Очередь 4.2: 06:00-08:30, 16:00-19:00

Очередь 5.1: 19:00-22:30

Очередь 5.2: 19:00-22:30

Очередь 6.1: 08:30-12:00, 19:00-22:00

Очередь 6.2: 08:30-12:00, 19:00-22:00

Напомним, российские удары снова повлекли за собой масштабные проблемы с электроснабжением. В ряде областей действуют почасовые и аварийные отключения, а энергетики предупреждают, что графики могут изменяться даже несколько раз в час.

Новость дополняется

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