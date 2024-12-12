Отключение света 13 декабря: графики будут действовать 15 часов — "Укрэнерго"

В течение суток графики применения ограничений могут быть изменены.
В пятницу, 13 декабря, в Украине графики отключений света будут применяться с 6:00 до 21:00.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Так, на 13 декабря графики отключений для бытовых потребителей будут выглядеть следующим образом:
- 06:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
- 08:00 – 19:00 – две очереди отключений;
- 19:00 – 21:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет продолжаться с 6:00 до 22:00.
Причиной временных ограничений является повреждение энергообъектов в результате ракетно-дроновых атак со стороны России. Ремонтные работы продолжаются, и энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования.
"Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — говорится в сообщении.
Напомним, в "Укрэнерго" рассказали о новых правилах отключения света.
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