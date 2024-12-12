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Отключение света 13 декабря: графики будут действовать 15 часов — "Укрэнерго"

Отключение света 13 декабря: графики будут действовать 15 часов — "Укрэнерго"

Графики отключения света 13 декабря / Фото: pixabay.com

В течение суток графики применения ограничений могут быть изменены.

В пятницу, 13 декабря, в Украине графики отключений света будут применяться с 6:00 до 21:00.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Так, на 13 декабря графики отключений для бытовых потребителей будут выглядеть следующим образом:

  • 06:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
  • 08:00 – 19:00 – две очереди отключений;
  • 19:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет продолжаться с 6:00 до 22:00.

Причиной временных ограничений является повреждение энергообъектов в результате ракетно-дроновых атак со стороны России. Ремонтные работы продолжаются, и энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования.

"Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — говорится в сообщении.

Напомним, в "Укрэнерго" рассказали о новых правилах отключения света.

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