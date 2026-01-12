ТСН в социальных сетях

Отключение света 13 декабря: какие будут графики в Киеве и во всех областях

Во всех областях завтра, 13 января, будут применены графики почасовых отключений электроэнергии.

Во вторник, 13 января, во всех регионах Украины будут применяться почасовые отключения электроэнергии.

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» по всей стране будут действовать графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.

Какие графики будут в каждом регионе и столице, читайте в материале ТСН.ua.

Отметим, что введение графиков стало следствием массированных ракетно-дроновых атак врага на состоявшиеся накануне объекты энергетической инфраструктуры.

Киев

Актуальная ситуация со светом в Киеве демонстрирует, что пока большинство города пытаются придерживаться графиков, применены экстренные отключения в части Соломенского и Святошинского районов. Там ситуация остается сложной.

Это означает, что заранее определенные расписания для этих локаций пока не действуют. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать систему и возвратиться к плановым графикам.

Сумщина

Для получения актуальной информации по ограничениям электроснабжения пользуйтесь официальными ресурсами АО «СУМЫОБЛЭНЕРГО».

Отключение света 13 января на Сумщине.

Отключение света 13 января на Сумщине.

Из-за постоянной угрозы со стороны агрессора ситуация в энергосистеме динамична, поэтому графики могут корректироваться в течение дня. Энергетики призывают: после восстановления питания включайте приборы постепенно, а во время отключений держите технику отключенной от сети, чтобы предотвратить повреждение из-за перепадов напряжения.

Запорожье

13 января НЭК «Укрэнерго» распорядилась применить графики почасовых отключений (ГПО) на территории Запорожской области. В течение всех суток для промышленных объектов будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме.

Расписание отключений по очереди (с учетом времени на переключение):

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):

  • 1.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

  • 1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

  • 2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00

  • 2.2: 07:00 — 12:00, 16:30 — 21:30

  • 3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

  • 3.2: 04:30 — 08:00, 12:00 — 17:00

  • 4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

  • 4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00

  • 5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

  • 5.2: 04:30 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

  • 6.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

  • 6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

Львовская область

Плановые отключения во Львове 13 января

Плановые отключения во Львове 13 января

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 13 января 2026 применят следующие графики:

  • с 00:00 по 05:00 введен ГПО в объеме 2 очередей;

  • с 05:00 по 07:00 введен ГПО в объеме 2.5 очередей;

  • с 07:00 по 12:00 введен ГПО в объеме 3 очередей;

  • с 12:00 по 19:00 введен ГПО в объеме 3.5 очередей;

  • с 19:00 по 22:00 введен ГПО в объеме 3 очередей;

  • с 22:00 по 23:59 введен ГПО в объеме 2 очередей.

Днепропетровщина

13 января в регионе будут действовать следующие графики отключений:

Плановые отключения 13 января / © ДТЕК

Плановые отключения 13 января / © ДТЕК

Плановые отключения 13 января / © ДТЕК

Плановые отключения 13 января / © ДТЕК

Ровенщина

Из-за сложной ситуации в энергосистеме государства «Укрэнерго» дало команду ввести на Ровенщине во вторник, 13 января, следующий график почасовых отключений электроэнергии:

  • подчерк 1.1. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

  • подчерк 1.2. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

  • подчерк 2.1. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

  • подчерк 2.2. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

  • подчерк 3.1. 06:00-10:00, 13:00-16:00, 20:00-00:00

  • подчерк 3.2. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00

  • подчерк 4.1. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00

  • подчерк 4.2. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00

  • подчерк 5.1. 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00

  • подчерк 5.2. 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00

  • подчерк 6.1. 00:00-04:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

  • подчерк 6.2. 00:00-04:00, 10:00-13:00, 16:00-18:00

Обращаем внимание, что это предварительно запланированный график. Он может изменяться в зависимости от корректировки доказанных лимитов.

Дополняется

