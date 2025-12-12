Отключения света 13 декабря: какие графики будут действовать в Украине

Отключение света / © ТСН

Завтра, 13 декабря, во всех регионах Украины для потребителей будут применяться графики отключений. Все из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Следовательно, для бытовых потребителей применят графики почасовых отключений (ГПО). А для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили в «Укрэнерго».

Напомним, энергетики объяснили, почему, несмотря на сложную ситуацию в энергетике, часть Украины обходится без отключений света.

Также сообщалось, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Украине ожидается уменьшение продолжительности отключений света уже в эти выходные.