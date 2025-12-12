- Дата публикации
Отключения света 13 декабря: какие графики будут действовать в Украине
Графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины из-за повреждений энергосистемы.
Завтра, 13 декабря, во всех регионах Украины для потребителей будут применяться графики отключений. Все из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
Следовательно, для бытовых потребителей применят графики почасовых отключений (ГПО). А для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили в «Укрэнерго».
Напомним, энергетики объяснили, почему, несмотря на сложную ситуацию в энергетике, часть Украины обходится без отключений света.
Также сообщалось, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Украине ожидается уменьшение продолжительности отключений света уже в эти выходные.