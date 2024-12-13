Отключение света 13 декабря: в "Укрэнерго" сообщили, когда не будет электричества

Графики могут быть изменены в течение суток.
В Украине в пятницу, 13 декабря, будут действовать графики отключения света. Облэнерго будут задействовать одну и две очереди отключений.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Сегодня время применения и объем ограничений будут следующими:
• 06:00 – 08:00 – одна очередь отключений
• 08:00 – 19:00 – две очереди отключений
• 19:00 – 21:00 – одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности продлятся с 06:00 до 22:00.
Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Поэтому актуальную информацию о
графики отключений можно найти на сайтах и официальных страницах облэнерго.
Напомним, в Минэнерго заявили, что графики отключения света в Украине будут продолжаться как минимум до конца зимы, если удары РФ по энергосистеме будут продолжаться.