- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света 13 февраля: какие графики применят
«Укрэнерго» вводит графики отключений света на 13 февраля.
В пятницу, 13 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться отключения света.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
«Во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — сообщили в «Укрэнерго».
По словам энергетиков, главная причина отключений света — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему. Пока ситуация в энергосистеме остается динамичной и может изменяться в зависимости от оперативного состояния.
«Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — говорится в сообщении.
Напомним, эксперт назвал два города, где отключения будут самыми жесткими.
Ранее сообщалось, 12 февраля, в ряде областей Украины начали вводить аварийные графики отключений света. Ночью враг совершил комбинированную ракетно- дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах.