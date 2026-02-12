Отключение света 13 февраля: какие графики применят

Отключение света / © ТСН.ua

В пятницу, 13 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться отключения света.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — сообщили в «Укрэнерго».

По словам энергетиков, главная причина отключений света — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему. Пока ситуация в энергосистеме остается динамичной и может изменяться в зависимости от оперативного состояния.

«Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — говорится в сообщении.

