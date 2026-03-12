ТСН в социальных сетях

Украина
460
3 мин

Отключение света 13 марта: актуальные графики для всех областей

ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на пятницу, 13 марта, для столицы и всех регионов Украины.

Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в пятницу, 13 марта

Во всех регионах Украины в пятницу, 13 марта, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 13 марта:

Группа 1: 17:00-19:00

Группа 3: 17:00–20:00

Группа 5: 19:00–22:00

Группа 7: 20:00-22:00

Группа 13: 17:00–19:00

Группа 15: 17:00–20:00

Группа 17: 19:00–22:00

Группа 19: 20:00–22:00

Группа 25: 17:00–19:00

Группа 27: 17:00–20:00

Группа 29: 19:00–22:00

Группа 31: 20:00-22:00

Группа 37: 17:00–19:00

Группа 39: 17:00–20:00

Группа 41: 19:00–22:00

Группа 43: 20:00-22:00

Группа 49: 17:00–19:00

Группа 51: 17:00–20:00

Группа 53: 19:00–22:00

Группа 55: 20:00-22:00

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 13 марта:

Подгруппа 1.1: с 18:30 до 22:00

Подгруппа 1.2: от 18:30 до 22:00

Подгруппа 3.1: с 17:00 до 18:30

Подгруппа 4.2: с 17:00 до 18:30

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 13 марта:

1.1 — 19:30-22:30;

2.1 — 16:30-19:30;

3.2 — 16:30-19:30;

5.1 — 19:30-22:30.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 13 марта:

1.1: 18:00-22:30

2.1: 16:30-18:30

4.1: 16:30-18:30

5.2: 18:00-22:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 13 марта: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 13 марта:

Группа 1.1: 17:00–20:00

Группа 1.2: 17:00-20:00

Группа 3.1: 20:00-22:00

Группа 3.2: 20:00-22:00

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 13 марта:

Очередь 2.1: 18-20

Очередь 3.2: 18-20

Очередь 4.1: 20-22

Очередь 4.2: 20-22

Очередь 5.1: 17-18

Очередь 6.2: 17-18

График отключения света в Сумской области

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 13 марта:

2.1: 19:00-21:00

2.2: 21:00-22:00

3.1: 17:00-19:00

4.1: 19:00-21:00

4.2: 17:00-19:00

5.2: 21:00-22:00

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 13 марта: дополняется

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 13 марта: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Волынской области

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света во Львовской области

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 13 марта:

1.1: 17.00–19.00

1.2: 17.00–19.00

2.1: 19.00–22.00

2.2: 19.00–22.00

Напомним, Министерство энергетики Украины вводит новые правила работы энергосистемы. Теперь к линиям, где распределенная генерация покрывает более 80% потребностей потребителей, не будут применяться графики почасовых отключений.

Новость дополняется
