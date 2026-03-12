- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 460
- Время на прочтение
- 3 мин
Отключение света 13 марта: актуальные графики для всех областей
ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на пятницу, 13 марта, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в пятницу, 13 марта, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 13 марта:
Группа 1: 17:00-19:00
Группа 3: 17:00–20:00
Группа 5: 19:00–22:00
Группа 7: 20:00-22:00
Группа 13: 17:00–19:00
Группа 15: 17:00–20:00
Группа 17: 19:00–22:00
Группа 19: 20:00–22:00
Группа 25: 17:00–19:00
Группа 27: 17:00–20:00
Группа 29: 19:00–22:00
Группа 31: 20:00-22:00
Группа 37: 17:00–19:00
Группа 39: 17:00–20:00
Группа 41: 19:00–22:00
Группа 43: 20:00-22:00
Группа 49: 17:00–19:00
Группа 51: 17:00–20:00
Группа 53: 19:00–22:00
Группа 55: 20:00-22:00
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Одесской области 13 марта:
Подгруппа 1.1: с 18:30 до 22:00
Подгруппа 1.2: от 18:30 до 22:00
Подгруппа 3.1: с 17:00 до 18:30
Подгруппа 4.2: с 17:00 до 18:30
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 13 марта:
1.1 — 19:30-22:30;
2.1 — 16:30-19:30;
3.2 — 16:30-19:30;
5.1 — 19:30-22:30.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 13 марта:
1.1: 18:00-22:30
2.1: 16:30-18:30
4.1: 16:30-18:30
5.2: 18:00-22:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 13 марта: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света на Днепропетровщине 13 марта:
Группа 1.1: 17:00–20:00
Группа 1.2: 17:00-20:00
Группа 3.1: 20:00-22:00
Группа 3.2: 20:00-22:00
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 13 марта:
Очередь 2.1: 18-20
Очередь 3.2: 18-20
Очередь 4.1: 20-22
Очередь 4.2: 20-22
Очередь 5.1: 17-18
Очередь 6.2: 17-18
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 13 марта:
2.1: 19:00-21:00
2.2: 21:00-22:00
3.1: 17:00-19:00
4.1: 19:00-21:00
4.2: 17:00-19:00
5.2: 21:00-22:00
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 13 марта: дополняется
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 13 марта: дополняется
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
График отключения света в Ровенской области 13 марта:
1.1: 17.00–19.00
1.2: 17.00–19.00
2.1: 19.00–22.00
2.2: 19.00–22.00
Напомним, Министерство энергетики Украины вводит новые правила работы энергосистемы. Теперь к линиям, где распределенная генерация покрывает более 80% потребностей потребителей, не будут применяться графики почасовых отключений.