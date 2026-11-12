Отключение света 13 ноября: какие графики применят

Отключение света / © Associated Press

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В пятницу, 13 ноября, в части областей Украины круглосуточно будут ограничивать подачу света из-за последствий российских атак на энергосистему.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

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Графики отключения света — что известно

По данным энергетиков, ограничения будут действовать круглосуточно в следующем формате:

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для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 3 очередей;

для промышленности — графики ограничения мощности.

Графики действуют из-за повреждений энергетики после российских обстрелов. В настоящее время ремонтные бригады непрерывно восстанавливают сети и оборудование. Узнать точное время отключения можно на страницах местного облэнерго.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, 12 ноября, в части регионов Украины действуют графики почасовых отключений из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты. Кроме того, новые враждебные удары повлекли за собой обесточивание в девяти областях.

Также в ночь на 12 ноября российская армия атаковала Ровенскую область. Под прицелом находились энергетическая инфраструктура и жилищный сектор.

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