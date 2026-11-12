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Отключение света 13 ноября: какие графики применят
В Украине снова будут действовать ограничения электроснабжения.
В пятницу, 13 ноября, в части областей Украины круглосуточно будут ограничивать подачу света из-за последствий российских атак на энергосистему.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Графики отключения света — что известно
По данным энергетиков, ограничения будут действовать круглосуточно в следующем формате:
для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 3 очередей;
для промышленности — графики ограничения мощности.
Графики действуют из-за повреждений энергетики после российских обстрелов. В настоящее время ремонтные бригады непрерывно восстанавливают сети и оборудование. Узнать точное время отключения можно на страницах местного облэнерго.
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, 12 ноября, в части регионов Украины действуют графики почасовых отключений из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты. Кроме того, новые враждебные удары повлекли за собой обесточивание в девяти областях.
Также в ночь на 12 ноября российская армия атаковала Ровенскую область. Под прицелом находились энергетическая инфраструктура и жилищный сектор.