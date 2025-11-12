ТСН в социальных сетях

Отключение света 13 ноября: "Укрэнерго" обнародовало графики по Украине

13 ноября в Украине будут действовать графики отключений электроэнергии из-за последствий атак РФ на энергообъекты. “Укрэнерго” просит украинцев экономно потреблять свет.

Отключение света

Отключение света / © ТСН

13 ноября в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщило "Укрэнерго".

Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

График отключений:

  • с 00:00 до 23:59 - возможные ограничения от 2 до 4 очередей;

  • в этот же период будут применяться ограничения мощности для промышленных потребителей.

В “Укрэнерго” подчеркивают, что время и объемы отключений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

"Следите за обновлениями на официальных страницах вашего облэнерго. Когда электроэнергия подается по графику - потребляйте ее бережливо", - призвали в компании.

Напомним, что в домах советской застройки скрывается невидимая угроза – старая алюминиевая проводка. ТСН.ua объяснил, как защитить технику от скачков напряжения.

