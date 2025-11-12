- Дата публикации
Отключение света 13 ноября: "Укрэнерго" обнародовало графики по Украине
13 ноября в Украине будут действовать графики отключений электроэнергии из-за последствий атак РФ на энергообъекты. “Укрэнерго” просит украинцев экономно потреблять свет.
13 ноября в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Об этом сообщило "Укрэнерго".
Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.
График отключений:
с 00:00 до 23:59 - возможные ограничения от 2 до 4 очередей;
в этот же период будут применяться ограничения мощности для промышленных потребителей.
В “Укрэнерго” подчеркивают, что время и объемы отключений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.
"Следите за обновлениями на официальных страницах вашего облэнерго. Когда электроэнергия подается по графику - потребляйте ее бережливо", - призвали в компании.
