Отключение света 13 ноября: "Укрэнерго" обнародовало графики по Украине

Отключение света / © ТСН

13 ноября в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщило "Укрэнерго".

Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

График отключений:

с 00:00 до 23:59 - возможные ограничения от 2 до 4 очередей;

в этот же период будут применяться ограничения мощности для промышленных потребителей.

В “Укрэнерго” подчеркивают, что время и объемы отключений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

"Следите за обновлениями на официальных страницах вашего облэнерго. Когда электроэнергия подается по графику - потребляйте ее бережливо", - призвали в компании.

