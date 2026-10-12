Отключение света 13 октября: какие графики введет "Укрэнерго"

Отключение света / © Associated Press

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В части регионов Украины во вторник, 13 октября, введут отключение света.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

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Причиной отключений послужили последствия российских атак на энергетику. Во вторник, 13 октября, с 06:00 до 23:59 будут действовать следующие ограничения:

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Для населения: почасовые отключения (от 0,5 до 2 очередей).

Для бизнеса и промышленности: ограничение мощности.

«В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе», — отметили в «Укрэнерго».

Также в компании призвали потреблять электроэнергию бережно, когда свет появляется по графику.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, 12 октября, в части регионов Украины будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут также касаться промышленных предприятий и бизнеса.

Ранее специалисты объяснили, как подготовить квартиру к аварийным отключениям коммуникаций и избежать распространенных ошибок при обогреве и хранении продуктов.

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