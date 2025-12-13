- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1751
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света 14 декабря: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на воскресенье, 14 декабря, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в воскресенье, 14 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 14 декабря:
1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00
2.1: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00
4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00
5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 14 декабря:
1.1 04:00–07:30; 11:00–14:30; 18:00–19:00; 22:00-24:00
1.2 04:00–07:30; 11:00-14:30; 18:00–19:00
2.1 00:30–07:30; 13:00–14:30; 18:00–19:00
2.2 04:00-07:30; 14:30–19:00
3.1 08:00–11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00–11:00; 14:30-18:00; 19:00–21:30
4.1 08:00–11:00; 14:30-18:00; 19:00–21:30
4.2 08:00–11:00; 14:30-18:00; 19:00–21:30
5.1 00:30–04:00; 07:30-13:30; 14:00–18:00; 22:00-24:00
5.2 00:30-04:00; 07:30-13:30; 14:00–18:00; 22:00-24:00
6.1 00:00–04:00; 11:00–14:30; 18:00–24:00
6.2 00:30-04:00; 11:00-14:30; 18:00–24:00
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 14 декабря:
Очередь 1.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 1.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 2.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 2.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Очередь 5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 14 декабря:
1.1 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00
1.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
2.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
2.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 19:00
3.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 19:00 — 22:00
3.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00-24:00
4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
4.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
5.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 19:00-21:00
5.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
6.1 04:00 — 06:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
6.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
Напомним, в результате атаки РФ по Украине в ночь на субботу, 13 декабря, без электроснабжения остались более миллиона абонентов. Пятеро человек получили ранения.