Отключение света 14 декабря: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в воскресенье, 14 декабря

Во всех регионах Украины в воскресенье, 14 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 14 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 14 декабря:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

2.1: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 14 декабря

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 14 декабря:

1.1 04:00–07:30; 11:00–14:30; 18:00–19:00; 22:00-24:00

1.2 04:00–07:30; 11:00-14:30; 18:00–19:00

2.1 00:30–07:30; 13:00–14:30; 18:00–19:00

2.2 04:00-07:30; 14:30–19:00

3.1 08:00–11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00–11:00; 14:30-18:00; 19:00–21:30

4.1 08:00–11:00; 14:30-18:00; 19:00–21:30

4.2 08:00–11:00; 14:30-18:00; 19:00–21:30

5.1 00:30–04:00; 07:30-13:30; 14:00–18:00; 22:00-24:00

5.2 00:30-04:00; 07:30-13:30; 14:00–18:00; 22:00-24:00

6.1 00:00–04:00; 11:00–14:30; 18:00–24:00

6.2 00:30-04:00; 11:00-14:30; 18:00–24:00

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 14 декабря:

Очередь 1.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 1.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 2.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 2.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 14 декабря

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 14 декабря:

1.1 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00

1.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

2.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

2.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 19:00

3.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 19:00 — 22:00

3.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00-24:00

4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

4.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

5.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 19:00-21:00

5.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

6.1 04:00 — 06:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

6.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

Напомним, в результате атаки РФ по Украине в ночь на субботу, 13 декабря, без электроснабжения остались более миллиона абонентов. Пятеро человек получили ранения.