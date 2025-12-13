ТСН в социальных сетях

Украина
829
1 мин

Отключение света 14 декабря: где и когда не будет электричества

«Укрэнерго» анонсировало ограничение электроснабжения в большинстве областей Украины на завтра, 14 декабря.

Дмитрий Гулийчук
Отключение света 14 декабря

Отключение света 14 декабря / © Associated Press

Завтра, 14 декабря, в большинстве регионов Украины будут снова действовать графики отключений света.

Об этом передает «Укрэнерго».

«Завтра, 14 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении.

Сколько очередей будут отключаться одновременно, в «Укрэнерго» не уточнили.

«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют пресс-службы местных территориальных громад и большинство председателей ОВА в своих соцсетях.

Украинцев просят потреблять электроэнергию бережливо, когда свет появляется по графику.

Напомним, эксперт дал советы, как выжить в Украине без газа, света и воды.

