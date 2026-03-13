- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 137
- Время на прочтение
- 3 мин
Отключение света 14 марта: актуальные графики для всех областей
ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на субботу, 14 марта, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в субботу, 14 марта, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 14 марта: дополняется
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области 14 марта: дополняется
График отключения света в Одесской области
В Одесской области отключение света будет продолжаться по 2-3 часа. Ограничения намечены для двух подгрупп потребителей.
График отключения света в Одесской области 14 марта:
Подгруппа 2.1: с 17:00 до 19:00
Подгруппа 4.2: с 19:00 до 22:00
График отключения света в Николаевской области
В Николаевской области большинство потребителей электроснабжения не будут ограничивать. Но две подгруппы в вечерние часы будут без света 2,5-3,5 часа.
График отключения света в Николаевской области 14 марта:
1.1 - 20:00 - 22:30;
3.1 - 16:30 - 20:00.
График отключения света в Запорожской области
В Запорожской области свет будут отключать только двум подгруппам потребителей в вечерние часы. Объем ограничений – 3-3,5 часа.
График отключения света в Запорожской области 14 марта:
1.1: 16:30 - 19:30
5.2: 19:00 - 22:30
График отключения света в Полтавской области
В Полтавской области большинству потребителей свет будут отключать не более часа в вечернее время.
График отключения света в Харьковской области
В Харьковской области трем группам потребителей будут отключать свет в вечерние часы. Ограничения будут продолжаться от 1 до 3 часов.
График отключения света в Харьковской области 14 марта:
1.2: 18:00-21:00
3.2: 21:00-22:00
5.1: 17:00-18:00
График отключения света в Днепропетровской области
В Днепропетровской области свет отключат двум подгруппам потребителей. Электроснабжение будет отсутствовать 2-3 часа.
График отключения света на Днепропетровщине 14 марта:
Очередь 1.2: 17:00 - 20:00
Очередь 5.1: 20:00 - 22:00
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 14 марта: дополняется
График отключения света в Сумской области
В Сумской области в субботу будут отключать три подгруппы. Объем ограничений – 1-2 часа.
График отключения света в Черниговской области
В Черниговской области свет будут отключать двум подгруппам. Ограничения продлятся 2-3 часа в вечернее время.
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 14 марта: дополняется
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 14 марта: дополняется
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 14 марта: дополняется
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Волынской области
График отключения света на Волыни 14 марта: дополняется
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Хмельницкой области 14 марта: дополняется
График отключения света в Тернопольской области
В Тернопольской области только две подгруппы потребителей будут иметь ограничение электроснабжения. Свет будут отключаться вечером на 3,5 часа.
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Прикарпатье 14 марта: дополняется
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света в Закарпатье 14 марта: дополняется
График отключения света во Львовской области
Во Львовской области свет будет отсутствовать по 2,5 часа у двух подгрупп потребителей.
График отключения света в Ровенской области
«Укрэнерго» дало команду ввести в Ровенскую область в субботу, 14 марта, отключение электроэнергии для двух групп потребителей. Ограничения продлятся по полтора часа.
График отключения света в Ровенской области 14 марта
3.1: 17.00 - 19.30
3.2: 19.30 - 22.00
Напомним, Министерство энергетики Украины вводит новые правила работы энергосистемы . Теперь к линиям, где распределенная генерация покрывает более 80% потребностей потребителей, не будут применяться графики почасовых отключений.