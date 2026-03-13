Отключение света 14 марта: актуальные графики для всех областей

ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на субботу, 14 марта, для столицы и всех регионов Украины.

Отключение света в Украине в субботу, 14 марта

Во всех регионах Украины в субботу, 14 марта, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 14 марта: дополняется

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 14 марта: дополняется

График отключения света в Одесской области

В Одесской области отключение света будет продолжаться по 2-3 часа. Ограничения намечены для двух подгрупп потребителей.

График отключения света в Одесской области 14 марта:

Подгруппа 2.1: с 17:00 до 19:00

Подгруппа 4.2: с 19:00 до 22:00

График отключения света в Николаевской области

В Николаевской области большинство потребителей электроснабжения не будут ограничивать. Но две подгруппы в вечерние часы будут без света 2,5-3,5 часа.

График отключения света в Николаевской области 14 марта:

1.1 - 20:00 - 22:30;

3.1 - 16:30 - 20:00.

График отключения света в Запорожской области

В Запорожской области свет будут отключать только двум подгруппам потребителей в вечерние часы. Объем ограничений – 3-3,5 часа.

График отключения света в Запорожской области 14 марта:

  • 1.1: 16:30 - 19:30

  • 5.2: 19:00 - 22:30

График отключения света в Полтавской области

В Полтавской области большинству потребителей свет будут отключать не более часа в вечернее время.

График отключения света на Полтавщине 14 марта

График отключения света в Харьковской области

В Харьковской области трем группам потребителей будут отключать свет в вечерние часы. Ограничения будут продолжаться от 1 до 3 часов.

График отключения света в Харьковской области 14 марта:

1.2: 18:00-21:00

3.2: 21:00-22:00

5.1: 17:00-18:00

График отключения света в Днепропетровской области

В Днепропетровской области свет отключат двум подгруппам потребителей. Электроснабжение будет отсутствовать 2-3 часа.

График отключения света на Днепропетровщине 14 марта:

Очередь 1.2: 17:00 - 20:00

Очередь 5.1: 20:00 - 22:00

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 14 марта: дополняется

График отключения света в Сумской области

В Сумской области в субботу будут отключать три подгруппы. Объем ограничений – 1-2 часа.

График отключения света на Сумщине 14 марта

График отключения света в Черниговской области

В Черниговской области свет будут отключать двум подгруппам. Ограничения продлятся 2-3 часа в вечернее время.

График отключения света на Черниговщине 14 марта

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 14 марта: дополняется

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 14 марта: дополняется

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 14 марта: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 9—15 марта

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 14 марта: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 14 марта: дополняется

График отключения света в Тернопольской области

В Тернопольской области только две подгруппы потребителей будут иметь ограничение электроснабжения. Свет будут отключаться вечером на 3,5 часа.

График отключения света на Тернопольщине 14 марта

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Прикарпатье 14 марта: дополняется

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 14 марта: дополняется

График отключения света во Львовской области

Во Львовской области свет будет отсутствовать по 2,5 часа у двух подгрупп потребителей.

График отключения света на Львовщине 14 марта

График отключения света в Ровенской области

«Укрэнерго» дало команду ввести в Ровенскую область в субботу, 14 марта, отключение электроэнергии для двух групп потребителей. Ограничения продлятся по полтора часа.

График отключения света в Ровенской области 14 марта

  • 3.1: 17.00 - 19.30

  • 3.2: 19.30 - 22.00

Напомним, Министерство энергетики Украины вводит новые правила работы энергосистемы . Теперь к линиям, где распределенная генерация покрывает более 80% потребностей потребителей, не будут применяться графики почасовых отключений.

