- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 539
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света 14 ноября: когда будут действовать графики - "Укрэнерго"
Время и объемы отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.
В пятницу, 14 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
График почасовых отключений будут действовать от 00:00 до 23:59 — возможны ограничения от 2 до 4 очередей.
Для промышленных потребителей в этот же период будут применяться ограничения мощности
В «Укрэнерго» напомнили, что причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру.
«Время и объемы отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Следите за обновлениями на официальных страницах вашего облэнерго», — говорится в сообщении.
в «Укрэнерго» призывают экономно использовать электроэнергию, когда она появляется по графику.
Напомним, в Кривом Роге местные жители выходили на акции протеста из-за отсутствия света и воды, в частности перекрывая движение транспорта на улицах.