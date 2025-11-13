ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
539
Время на прочтение
1 мин

Отключение света 14 ноября: когда будут действовать графики - "Укрэнерго"

Время и объемы отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине / © ТСН.ua

В пятницу, 14 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

График почасовых отключений будут действовать от 00:00 до 23:59 — возможны ограничения от 2 до 4 очередей.

Для промышленных потребителей в этот же период будут применяться ограничения мощности

В «Укрэнерго» напомнили, что причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру.

«Время и объемы отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Следите за обновлениями на официальных страницах вашего облэнерго», — говорится в сообщении.

в «Укрэнерго» призывают экономно использовать электроэнергию, когда она появляется по графику.

Напомним, в Кривом Роге местные жители выходили на акции протеста из-за отсутствия света и воды, в частности перекрывая движение транспорта на улицах.

Дата публикации
Количество просмотров
539
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie