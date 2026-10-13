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Отключения света 14 октября: где будут действовать графики и сколько будут продолжаться
В Украине 14 октября будут отключать электроэнергию почти весь день.
В Украине 14 октября в некоторых в отдельных областях будут действовать графики отключений света. Они продлятся почти весь день и коснутся как жителей, так и бизнеса.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Отключения света 14 октября — какие графики будут действовать
По словам энергетиков, причина ограничений — последствия российских атак ракетами и дронами на энергообъекты.
По данным «Укрэнерго», они будут действовать с 06:00 до 23:59:
для промышленности и бизнеса — графики ограничения мощности;
для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 2 очередей.
«В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе», — отметили в компании.
Там также просят экономно использовать электроэнергию, когда она появляется.
Отключения света в Украине — последние новости
Напомним, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Киев зимой может столкнуться с длительными отключениями света, перебоями с водоснабжением и проблемами с теплом в отдельных районах.
Раньше мы писали, почему в одних регионах Украины есть отключение света, а в других — нет.
Графики отключения света 13 октября будут действовать в части областей Украины. Где и когда будут выключать электроэнергию — в материале ТСН.