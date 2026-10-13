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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Отключения света 14 октября: где будут действовать графики и сколько будут продолжаться

В Украине 14 октября будут отключать электроэнергию почти весь день.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Отключение света

Отключения света / © ТСН.ua

В Украине 14 октября в некоторых в отдельных областях будут действовать графики отключений света. Они продлятся почти весь день и коснутся как жителей, так и бизнеса.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Отключения света 14 октября — какие графики будут действовать

По словам энергетиков, причина ограничений — последствия российских атак ракетами и дронами на энергообъекты.

По данным «Укрэнерго», они будут действовать с 06:00 до 23:59:

  • для промышленности и бизнеса — графики ограничения мощности;

  • для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 2 очередей.

«В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе», — отметили в компании.

Там также просят экономно использовать электроэнергию, когда она появляется.

Отключения света в Украине — последние новости

Напомним, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Киев зимой может столкнуться с длительными отключениями света, перебоями с водоснабжением и проблемами с теплом в отдельных районах.

Раньше мы писали, почему в одних регионах Украины есть отключение света, а в других — нет.

Графики отключения света 13 октября будут действовать в части областей Украины. Где и когда будут выключать электроэнергию — в материале ТСН.

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