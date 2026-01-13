Отключение света 14 января: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в среду, 14 января

Во всех регионах Украины в среду, 14 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

Завтра, 14 января, графики почасовых отключений света будут действовать только при отмене экстренных отключений.

График отключения света в столице 14 января: дополняется

График отключения света в Киевской области

В части Броварского, Бориспольского и Бучанского районов области продолжаются экстренные отключения.

График отключения света в Киевской области 14 января / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

Ночью вражеская атака существенно повредила два энергетических объекта ДТЭК в Одесской области. Из-за обстрелов без электроснабжения остаются около 47 тысяч семей.

Разрушения значительны, восстановление требует времени. Почасовые графики в области пока не действуют.

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 14 января:

1.1 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

1.2 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30;

2.1 — 04:30 — 08:00; 15:00 — 20:30;

2.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 22:00 — 00:00;

3.1 — 00:00 — 01:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

3.2 — 00:00 — 01:00; 06:30 — 11:30; 15:00 — 20:30;

4.1 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00;

4.2 — 04:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

5.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

5.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

6.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30;

6.2 — 01:00 — 04:30; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 14 января:

1.1: 00:00 — 02:00, 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 04:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 14 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 14 января:

1.1 05:30-09:00; 12:30-19:30

1.2 05:30-09:00; 12:30-16:00

2.1 05:30-09:00; 12:30-16:00

2.2 05:00-09:00; 12:30-16:00

3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 19:30-23:00

4.2 00:00-02:00; 07:00-12:30; 19:30-23:00

5.1 02:00-05:00; 10:00-12:30; 19:30-22:00; 23:00-24:00

5.2 02:00-05:00; 10:00-12:30; 19:30-22:00; 23:00-24:00

6.1 02:00-05:00; 09:00-12:30; 23:00-24:00

6.2 02:00-05:00; 09:00-10:00; 12:30-19:00; 23:00-24:00

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 14 января

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 14 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 14 января: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 14 января

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 14 января:

1.1 01:00 — 03:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

1.2 01:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

2.1 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

2.2 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

3.1 03:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

3.2 03:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

4.1 00:00 — 01:00, 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

4.2 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

5.1 05:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

5.2 00:00 — 01:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 17:00 — 21:00

6.1 00:00 — 03:00, 07:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 21:00 — 23:00

6.2 00:00 — 03:00, 07:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 22:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 14 января: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 14 января

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 14 января

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 14 января

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Прикарпатье 14 января

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 14 января: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 14 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 14 января

Напомним, по данным «Укрэнерго», в Киеве, Киевской области, Одессе и Днепре из-за повреждений энергосистемы в результате российских атак введены экстренные ограничения электроснабжения. Почасовые графики пока не действуют. Возврат к прогнозируемым отключениям произойдет после стабилизации системы.