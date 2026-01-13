- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 4223
- Время на прочтение
- 3 мин
Отключение света 14 января: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 14 января, для всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в среду, 14 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
Завтра, 14 января, графики почасовых отключений света будут действовать только при отмене экстренных отключений.
График отключения света в столице 14 января: дополняется
График отключения света в Киевской области
В части Броварского, Бориспольского и Бучанского районов области продолжаются экстренные отключения.
График отключения света в Одесской области
Ночью вражеская атака существенно повредила два энергетических объекта ДТЭК в Одесской области. Из-за обстрелов без электроснабжения остаются около 47 тысяч семей.
Разрушения значительны, восстановление требует времени. Почасовые графики в области пока не действуют.
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 14 января:
1.1 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;
1.2 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30;
2.1 — 04:30 — 08:00; 15:00 — 20:30;
2.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 22:00 — 00:00;
3.1 — 00:00 — 01:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
3.2 — 00:00 — 01:00; 06:30 — 11:30; 15:00 — 20:30;
4.1 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00;
4.2 — 04:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;
5.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
5.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;
6.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30;
6.2 — 01:00 — 04:30; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 14 января:
1.1: 00:00 — 02:00, 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 04:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30
5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 14 января:
1.1 05:30-09:00; 12:30-19:30
1.2 05:30-09:00; 12:30-16:00
2.1 05:30-09:00; 12:30-16:00
2.2 05:00-09:00; 12:30-16:00
3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:00-23:00
4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 19:30-23:00
4.2 00:00-02:00; 07:00-12:30; 19:30-23:00
5.1 02:00-05:00; 10:00-12:30; 19:30-22:00; 23:00-24:00
5.2 02:00-05:00; 10:00-12:30; 19:30-22:00; 23:00-24:00
6.1 02:00-05:00; 09:00-12:30; 23:00-24:00
6.2 02:00-05:00; 09:00-10:00; 12:30-19:00; 23:00-24:00
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 14 января: дополняется
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 14 января:
1.1 01:00 — 03:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
1.2 01:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
2.1 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
2.2 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
3.1 03:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
3.2 03:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
4.1 00:00 — 01:00, 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 20:00
4.2 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
5.1 05:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
5.2 00:00 — 01:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 17:00 — 21:00
6.1 00:00 — 03:00, 07:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 21:00 — 23:00
6.2 00:00 — 03:00, 07:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 22:00
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 14 января: дополняется
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света в Закарпатье 14 января: дополняется
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, по данным «Укрэнерго», в Киеве, Киевской области, Одессе и Днепре из-за повреждений энергосистемы в результате российских атак введены экстренные ограничения электроснабжения. Почасовые графики пока не действуют. Возврат к прогнозируемым отключениям произойдет после стабилизации системы.