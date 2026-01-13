ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4223
Время на прочтение
3 мин

Отключение света 14 января: актуальные графики для всех областей

ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 14 января, для всех регионов Украины.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в среду, 14 января

Во всех регионах Украины в среду, 14 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

Завтра, 14 января, графики почасовых отключений света будут действовать только при отмене экстренных отключений.

График отключения света в столице 14 января: дополняется

График отключения света в Киевской области

В части Броварского, Бориспольского и Бучанского районов области продолжаются экстренные отключения.

График отключения света в Киевской области 14 января / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области 14 января / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области 14 января / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области 14 января / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

Ночью вражеская атака существенно повредила два энергетических объекта ДТЭК в Одесской области. Из-за обстрелов без электроснабжения остаются около 47 тысяч семей.

Разрушения значительны, восстановление требует времени. Почасовые графики в области пока не действуют.

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 14 января:

1.1 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

1.2 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30;

2.1 — 04:30 — 08:00; 15:00 — 20:30;

2.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 22:00 — 00:00;

3.1 — 00:00 — 01:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

3.2 — 00:00 — 01:00; 06:30 — 11:30; 15:00 — 20:30;

4.1 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00;

4.2 — 04:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

5.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

5.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

6.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30;

6.2 — 01:00 — 04:30; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 14 января:

1.1: 00:00 — 02:00, 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 04:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 14 января

График отключения света на Полтавщине 14 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 14 января:

1.1 05:30-09:00; 12:30-19:30

1.2 05:30-09:00; 12:30-16:00

2.1 05:30-09:00; 12:30-16:00

2.2 05:00-09:00; 12:30-16:00

3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 19:30-23:00

4.2 00:00-02:00; 07:00-12:30; 19:30-23:00

5.1 02:00-05:00; 10:00-12:30; 19:30-22:00; 23:00-24:00

5.2 02:00-05:00; 10:00-12:30; 19:30-22:00; 23:00-24:00

6.1 02:00-05:00; 09:00-12:30; 23:00-24:00

6.2 02:00-05:00; 09:00-10:00; 12:30-19:00; 23:00-24:00

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 14 января

График отключения света в Кировоградской области 14 января

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 14 января

График отключения света на Сумщине 14 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 14 января: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 14 января

График отключения света в Черниговской области 14 января

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 14 января:

1.1 01:00 — 03:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

1.2 01:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

2.1 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

2.2 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

3.1 03:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

3.2 03:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

4.1 00:00 — 01:00, 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

4.2 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

5.1 05:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

5.2 00:00 — 01:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 17:00 — 21:00

6.1 00:00 — 03:00, 07:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 21:00 — 23:00

6.2 00:00 — 03:00, 07:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 22:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 14 января: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 14 января

График отключения света в Хмельницкой области 14 января

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 14 января

График отключения света на Волыни 14 января

График отключения света на Волыни 14 января

График отключения света на Волыни 14 января

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 14 января

График отключения света на Тернопольщине 14 января

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Прикарпатье 14 января

График отключения света в Прикарпатье 14 января

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 14 января: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 14 января

График отключения света на Львовщине 14 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 14 января

График отключения света в Ровенской области 14 января

Напомним, по данным «Укрэнерго», в Киеве, Киевской области, Одессе и Днепре из-за повреждений энергосистемы в результате российских атак введены экстренные ограничения электроснабжения. Почасовые графики пока не действуют. Возврат к прогнозируемым отключениям произойдет после стабилизации системы.

Новость дополняется
