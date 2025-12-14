Отключение света 15 декабря: актуальные графики для всех областей Украины

Отключение света в Украине

Реклама

Дополнено новыми материалами

В связи с повреждениями энергетической инфраструктуры после российских атак 15 декабря в Украине ожидаются плановые отключения электроэнергии.

Графики отключений в областях обнародуют местные облэнерго.

Киев

В понедельник, 15 декабря, в столице будут действовать почасовые отключения электроснабжения.

Реклама

В случае изменений ДТЭК будет информировать в Telegram-канале.

Отключение света в Киеве. / © ДТЕК

Отключение света в Киеве. / © ДТЕК

Днепропетровская область

С целью стабилизации ситуации в энергосистеме, 15 декабря по Днепропетровской области будут применены графики почасовых отключений.

Отключение света на Днепропетровщине / © ДТЕК

Отключение света на Днепропетровщине / © ДТЕК

Запорожская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме, 15 декабря по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения по очереди и подчеркам с учетом 30 минут на переключение:

Реклама

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

1.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

6.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

Харьковская область

В понедельник, 15 декабря, в Харьковской области будут действовать почасовые отключения электроснабжения

Графики почасовых отключений (ГПО) по очередям:

1.1: 00:00–04:30; 08:00–10:00; 11:30–15:00; 22:00–24:00

1.2: 01:00–04:30; 08:00–10:00; 11:30–15:00; 22:00–24:00

2.1: 01:00–04:30; 10:00–15:00; 18:30–24:00

2.2: 01:00–04:30; 10:00–15:00; 18:30–24:00

3.1: 04:30–08:00; 10:00–11:30; 15:00–18:30

3.2: 04:30–08:00; 10:00–11:30; 15:00–18:30; 22:00–24:00

4.1: 04:30–08:00; 10:00–11:30; 15:00–18:30

4.2: 01:00–08:00; 10:00–11:30; 15:00–18:30

5.1: 00:00–01:00; 08:00–11:30; 15:00–18:00; 18:30–22:00

5.2: 00:00–01:00; 08:00–10:00; 11:30–18:00; 18:30–22:00

6.1: 00:00–01:00; 08:00–10:00; 11:30–18:00; 18:30–22:00

6.2: 00:00–01:00; 04:30–10:00; 11:30–15:00; 18:00–22:00

Для промышленности и бизнеса с 00.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Реклама

Ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому следите за актуальными обновлениями на официальных ресурсах Харьковоблэнерго.

Черкасская область

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак по Черкасской области 15 декабря по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 00:00 - 01:00, 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

1.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

2.1 00:00 - 02:00, 07:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00

2.2 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

3.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00

4.1 04:00 - 06:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00

4.2 05:00 - 07:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00

5.1 04:00 - 06:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00

5.2 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00

6.1 03:00 - 05:00, 08:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

6.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

Список адресов, обесточиваемых по очереди (подчеркам) ГПВ можно просмотреть по ссылке.

Реклама

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины в Полтавской области 15 декабря 2025 года.

с 00:00 по 08:00 введен ГПО в объеме 2.5 очередей.

с 08:00 по 10:00 введен ГПО в объеме 3 очередей.

с 10:00 по 18:00 введен ГПО в объеме 3.5 очередей.

с 18:00 по 22:00 введен ГПО в объеме 3 очередей.

с 22:00 по 23:59 введен ГПО в объеме 2.5 очередей.

Выключение света в Полтавской области. / © ДТЕК

Сумская область

Завтра, 15 декабря, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК "Укрэнерго".

Отключение света в Сумской области. / © ДТЕК

На сайте АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО" в разделе Потребителям-Отключения можно найти свою очередь по адресу или лицевому счету.

Энергетики продолжают ликвидировать последствия повреждений, а графики отключений могут изменяться в течение дня в зависимости от ремонта и стабилизации сети.

Реклама

Ранее сообщалось, что, по оценкам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, хотя локальные длительные отключения света возможны, полностью обесточить Украину в этом году враг не сможет.