Отключение света 15 декабря: где и когда вводят графики
15 декабря в Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии.
В Украине 15 декабря будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии в большинстве регионов.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
В понедельник будут вводиться графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Причиной применения ограничительных мер стали последствия массированных ракетно-дроновых атак РФ на объекты украинской энергетической инфраструктуры, повлекшие затруднение ситуации в энергосистеме.
Энергетики подчеркивают, что ситуация может оперативно меняться. Точное время и объемы отключений для конкретного адреса потребителям рекомендуют проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Также украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в периоды ее подачи по графику, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.
Напомним, накануне «Укрэнерго» анонсировало ограничение электроснабжения в большинстве областей Украины, однако, как и в этот раз, сколько очередей будут отключаться одновременно, не уточнили.