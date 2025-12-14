Отключение света 15 декабря: где и когда вводят графики

Из-за атак РФ в Украине 15 декабря применят графики отключений света / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

В Украине 15 декабря будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии в большинстве регионов.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

В понедельник будут вводиться графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Реклама

Причиной применения ограничительных мер стали последствия массированных ракетно-дроновых атак РФ на объекты украинской энергетической инфраструктуры, повлекшие затруднение ситуации в энергосистеме.

Энергетики подчеркивают, что ситуация может оперативно меняться. Точное время и объемы отключений для конкретного адреса потребителям рекомендуют проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Также украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в периоды ее подачи по графику, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Напомним, накануне «Укрэнерго» анонсировало ограничение электроснабжения в большинстве областей Украины, однако, как и в этот раз, сколько очередей будут отключаться одновременно, не уточнили.