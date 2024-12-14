Отключение света 15 декабря: ограничения будут действовать 14 часов — "Укрэнерго"

Для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса меры ограничения будут действовать с 08:00 до 22:00.

В воскресенье, 15 декабря, графики отключения света для бытовых потребителей будут действовать в течение 14 часов. Одновременно будут применять как минимум две очереди отключений.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей меры ограничения будут действовать с 08:00 до 22:00. График отключений будет следующим:

08:00 – 14:00 – одна очередь отключений;

14:00 – 17:00 – две очереди отключений;

17:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 08:00 до 22:00.

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Причина введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре.

В "Укрэнерго" обратили внимание, что время применения и объем ограничений в течение суток может измениться.

"Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", – говорится в сообщении.

В энергетической компании призывают потреблять электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику.

Напомним, 13 декабря в результате массированной ракетно-дроновой атаки армии РФ повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах Украины.

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