Отключение света 15 февраля: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в воскресенье, 15 февраля

Во всех регионах Украины в воскресенье, 15 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 15 февраля:

рупа 1: 00:00-02:00, 07:00-13:00, 17:30-23:00

Группа 2: 00:00-02:30, 08:00-14:00, 18:00-23:30

Группа 3: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 19:00-24:00

Группа 4: 00:00-04:00, 10:00-15:30, 20:00-24:00

Группа 5: 02:00-05:30, 10:30-16:30, 20:30-24:00

Группа 6: 02:30-06:00, 11:30-17:30, 21:30-24:00

Группа 7: 03:30-08:00, 12:00-18:00, 22:30-24:00

Группа 8: 04:00-08:30, 13:00-19:00, 23:00-24:00

Группа 9: 05:30-10:00, 14:00-20:00

Группа 10: 06:00-10:30, 14:30-20:30

Группа 11: 07:00-11:30, 15:30-21:30

Группа 12: 07:30-12:00, 16:30-22:30

Группа 13: 00:00-02:00, 07:00-13:00, 17:30-23:00

Группа 14: 00:00-02:30, 08:00-14:00, 18:00-23:30

Группа 15: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 19:00-24:00

Группа 16: 00:00-04:00, 10:00-15:30, 20:00-24:00

Группа 17: 02:00-05:30, 10:30-16:30, 20:30-24:00

Группа 18: 02:30-06:00, 11:30-17:30, 21:30-24:00

Группа 19: 03:30-08:00, 12:00-18:00, 22:30-24:00

Группа 20: 04:00-08:30, 13:00-19:00, 23:00-24:00

Группа 21: 05:30-10:00, 14:00-20:00

Группа 22: 06:00-10:30, 14:30-20:30

Группа 23: 07:00-11:30, 15:30-21:30

Группа 24: 07:30-12:00, 16:30-22:30

Группа 25: 00:00-02:00, 07:00-13:00, 17:30-23:00

Группа 26: 00:00-02:30, 08:00-14:00, 18:00-23:30

Группа 27: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 19:00-24:00

Группа 28: 00:00-04:00, 10:00-15:30, 20:00-24:00

Группа 29: 02:00-05:30, 10:30-16:30, 20:30-24:00

Группа 30: 02:30-06:00, 11:30-17:30, 21:30-24:00

Группа 31: 03:30-08:00, 12:00-18:00, 22:30-24:00

Группа 32: 04:00-08:30, 13:00-19:00, 23:00-24:00

Группа 33: 05:30-10:00, 14:00-20:00

Группа 34: 06:00-10:30, 14:30-20:30

Группа 35: 07:00-11:30, 15:30-21:30

Группа 36: 07:30-12:00, 16:30-22:30

Группа 37: 00:00-02:00, 07:00-13:00, 17:30-23:00

Группа 38: 00:00-02:30, 08:00-14:00, 18:00-23:30

Группа 39: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 19:00-24:00

Группа 40: 00:00-04:00, 10:00-15:30, 20:00-24:00

Группа 41: 02:00-05:30, 10:30-16:30, 20:30-24:00

Группа 42: 02:30-06:00, 11:30-17:30, 21:30-24:00

Группа 43: 03:30-08:00, 12:00-18:00, 22:30-24:00

Группа 44: 04:00-08:30, 13:00-19:00, 23:00-24:00

Группа 45: 05:30-10:00, 14:00-20:00

Группа 46: 06:00-10:30, 14:30-20:30

Группа 47: 07:00-11:30, 15:30-21:30

Группа 48: 07:30-12:00, 16:30-22:30

Группа 49: 00:00-02:00, 07:00-13:00, 17:30-23:00

Группа 50: 00:00-02:30, 08:00-14:00, 18:00-23:30

Группа 51: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 19:00-24:00

Группа 52: 00:00-04:00, 10:00-15:30, 20:00-24:00

Группа 53: 02:00-05:30, 10:30-16:30, 20:30-24:00

Группа 54: 02:30-06:00, 11:30-17:30, 21:30-24:00

Группа 55: 03:30-08:00, 12:00-18:00, 22:30-24:00

Группа 56: 04:00-08:30, 13:00-19:00, 23:00-24:00

Группа 57: 05:30-10:00, 14:00-20:00

Группа 58: 06:00-10:30, 14:30-20:30

Группа 59: 07:00-11:30, 15:30-21:30

Группа 60: 07:30-12:00, 16:30-22:30

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 15 февраля: дополняется

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 15 февраля: дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 15 февраля:

1.1 - 03:00 - 06:30; 13:30 - 17:00;

1.2 - 10:00 - 13:30; 20:30 - 00:00;

2.1 - 03:00 - 06:30; 13:30 - 17:00;

2.2 - 10:00 - 13:30; 20:30 - 00:00;

3.1 - 10:00 - 13:30; 17:00 - 20:30;

3.2 - 06:30 - 10:00; 13:30 - 17:00;

4.1 - 06:30 - 10:00; 20:30 - 22:30;

4.2 - 00:00 - 03:00; 20:30 - 00:00;

5.1 - 06:30 - 10:00; 13:30 - 17:00;

5.2 - 00:00 - 03:00; 17:00 - 20:30;

6.1 - 06:30 - 10:00; 17:00 - 20:30;

6.2 - 10:00 - 13:30; 17:00 - 20:30.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 15 февраля:

1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 15 февраля

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 15 февраля:

1.1 00:30–07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00

1.2 00:30-07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00

2.1 00:30–07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00

2.2 00:30-07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00

3.1 04:00–11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00–11:00; 14:30-21:30

4.1 04:00–11:00; 14:30-21:30

4.2 04:00–11:00; 14:30-21:30

5.1 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00

5.2 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00

6.1 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00

6.2 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 15 февраля:

Группа 1.1 00:00 - 07:00 / 10:30 - 17:30 / 21:00 - 24:00

Группа 1.2 00:00 - 07:00 / 10:30 - 14:00 / 21:00 - 24:00

Группа 2.1 00:00 - 03:30 / 06:00 - 07:00 / 10:30 - 17:30 / 21:00 - 24:00

Группа 2.2 00:00 - 03:30 / 10:30 - 17:30 / 21:00 - 24:00

Группа 3.1 03:30 - 10:30 / 14:00 - 21:00

Группа 3.2 03:30 - 10:30 / 14:00 - 17:30

Группа 4.1 03:30 - 07:00 / 14:00 - 21:00

Группа 4.2 03:30 - 10:30 / 14:00 - 21:00

Группа 5.1 00:00 - 03:30 / 07:00 - 10:30 / 17:30 - 22:00

Группа 5.2 00:00 - 03:30 / 07:00 - 14:00 / 17:30 - 21:00

Группа 6.1 07:00 - 14:00 / 17:30 - 24:00

Группа 6.2 07:00 - 14:00 / 17:30 - 24:00

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 15 февраля:

Очередь 1.1: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 1.2: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 2.1: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 2.2: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 3.1: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 3.2: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 4.1: 01-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 4.2: 01-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 5.1: 01-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 5.2: 01-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 6.1: 01-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 6.2: 01-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 15 февраля

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света на Житомирщине 15 февраля

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 15 февраля: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 15 февраля: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 9–15 февраля

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 15 февраля: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 15 февраля

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 15 февраля

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 15 февраля: дополняется

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Прикарпатье 15 февраля: дополняется

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 15 февраля: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света во Львовской области 15 февраля: дополняется

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 15 февраля: дополняется

Напомним, генераторы и повербанки хоронить еще рано , ведь летняя жара и следующие зимы будут диктовать свои строгие условия. Эксперт объяснил, когда Украина сможет полностью отказаться от графиков отключения света.