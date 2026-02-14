- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 702
- Время на прочтение
- 3 мин
Отключение света 15 февраля: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на воскресенье, 15 февраля, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в воскресенье, 15 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 15 февраля:
рупа 1: 00:00-02:00, 07:00-13:00, 17:30-23:00
Группа 2: 00:00-02:30, 08:00-14:00, 18:00-23:30
Группа 3: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 19:00-24:00
Группа 4: 00:00-04:00, 10:00-15:30, 20:00-24:00
Группа 5: 02:00-05:30, 10:30-16:30, 20:30-24:00
Группа 6: 02:30-06:00, 11:30-17:30, 21:30-24:00
Группа 7: 03:30-08:00, 12:00-18:00, 22:30-24:00
Группа 8: 04:00-08:30, 13:00-19:00, 23:00-24:00
Группа 9: 05:30-10:00, 14:00-20:00
Группа 10: 06:00-10:30, 14:30-20:30
Группа 11: 07:00-11:30, 15:30-21:30
Группа 12: 07:30-12:00, 16:30-22:30
Группа 13: 00:00-02:00, 07:00-13:00, 17:30-23:00
Группа 14: 00:00-02:30, 08:00-14:00, 18:00-23:30
Группа 15: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 19:00-24:00
Группа 16: 00:00-04:00, 10:00-15:30, 20:00-24:00
Группа 17: 02:00-05:30, 10:30-16:30, 20:30-24:00
Группа 18: 02:30-06:00, 11:30-17:30, 21:30-24:00
Группа 19: 03:30-08:00, 12:00-18:00, 22:30-24:00
Группа 20: 04:00-08:30, 13:00-19:00, 23:00-24:00
Группа 21: 05:30-10:00, 14:00-20:00
Группа 22: 06:00-10:30, 14:30-20:30
Группа 23: 07:00-11:30, 15:30-21:30
Группа 24: 07:30-12:00, 16:30-22:30
Группа 25: 00:00-02:00, 07:00-13:00, 17:30-23:00
Группа 26: 00:00-02:30, 08:00-14:00, 18:00-23:30
Группа 27: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 19:00-24:00
Группа 28: 00:00-04:00, 10:00-15:30, 20:00-24:00
Группа 29: 02:00-05:30, 10:30-16:30, 20:30-24:00
Группа 30: 02:30-06:00, 11:30-17:30, 21:30-24:00
Группа 31: 03:30-08:00, 12:00-18:00, 22:30-24:00
Группа 32: 04:00-08:30, 13:00-19:00, 23:00-24:00
Группа 33: 05:30-10:00, 14:00-20:00
Группа 34: 06:00-10:30, 14:30-20:30
Группа 35: 07:00-11:30, 15:30-21:30
Группа 36: 07:30-12:00, 16:30-22:30
Группа 37: 00:00-02:00, 07:00-13:00, 17:30-23:00
Группа 38: 00:00-02:30, 08:00-14:00, 18:00-23:30
Группа 39: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 19:00-24:00
Группа 40: 00:00-04:00, 10:00-15:30, 20:00-24:00
Группа 41: 02:00-05:30, 10:30-16:30, 20:30-24:00
Группа 42: 02:30-06:00, 11:30-17:30, 21:30-24:00
Группа 43: 03:30-08:00, 12:00-18:00, 22:30-24:00
Группа 44: 04:00-08:30, 13:00-19:00, 23:00-24:00
Группа 45: 05:30-10:00, 14:00-20:00
Группа 46: 06:00-10:30, 14:30-20:30
Группа 47: 07:00-11:30, 15:30-21:30
Группа 48: 07:30-12:00, 16:30-22:30
Группа 49: 00:00-02:00, 07:00-13:00, 17:30-23:00
Группа 50: 00:00-02:30, 08:00-14:00, 18:00-23:30
Группа 51: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 19:00-24:00
Группа 52: 00:00-04:00, 10:00-15:30, 20:00-24:00
Группа 53: 02:00-05:30, 10:30-16:30, 20:30-24:00
Группа 54: 02:30-06:00, 11:30-17:30, 21:30-24:00
Группа 55: 03:30-08:00, 12:00-18:00, 22:30-24:00
Группа 56: 04:00-08:30, 13:00-19:00, 23:00-24:00
Группа 57: 05:30-10:00, 14:00-20:00
Группа 58: 06:00-10:30, 14:30-20:30
Группа 59: 07:00-11:30, 15:30-21:30
Группа 60: 07:30-12:00, 16:30-22:30
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области 15 февраля: дополняется
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Одесской области 15 февраля: дополняется
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 15 февраля:
1.1 - 03:00 - 06:30; 13:30 - 17:00;
1.2 - 10:00 - 13:30; 20:30 - 00:00;
2.1 - 03:00 - 06:30; 13:30 - 17:00;
2.2 - 10:00 - 13:30; 20:30 - 00:00;
3.1 - 10:00 - 13:30; 17:00 - 20:30;
3.2 - 06:30 - 10:00; 13:30 - 17:00;
4.1 - 06:30 - 10:00; 20:30 - 22:30;
4.2 - 00:00 - 03:00; 20:30 - 00:00;
5.1 - 06:30 - 10:00; 13:30 - 17:00;
5.2 - 00:00 - 03:00; 17:00 - 20:30;
6.1 - 06:30 - 10:00; 17:00 - 20:30;
6.2 - 10:00 - 13:30; 17:00 - 20:30.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 15 февраля:
1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 15 февраля:
1.1 00:30–07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00
1.2 00:30-07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00
2.1 00:30–07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00
2.2 00:30-07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00
3.1 04:00–11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00–11:00; 14:30-21:30
4.1 04:00–11:00; 14:30-21:30
4.2 04:00–11:00; 14:30-21:30
5.1 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00
5.2 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00
6.1 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00
6.2 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света на Днепропетровщине 15 февраля:
Группа 1.1 00:00 - 07:00 / 10:30 - 17:30 / 21:00 - 24:00
Группа 1.2 00:00 - 07:00 / 10:30 - 14:00 / 21:00 - 24:00
Группа 2.1 00:00 - 03:30 / 06:00 - 07:00 / 10:30 - 17:30 / 21:00 - 24:00
Группа 2.2 00:00 - 03:30 / 10:30 - 17:30 / 21:00 - 24:00
Группа 3.1 03:30 - 10:30 / 14:00 - 21:00
Группа 3.2 03:30 - 10:30 / 14:00 - 17:30
Группа 4.1 03:30 - 07:00 / 14:00 - 21:00
Группа 4.2 03:30 - 10:30 / 14:00 - 21:00
Группа 5.1 00:00 - 03:30 / 07:00 - 10:30 / 17:30 - 22:00
Группа 5.2 00:00 - 03:30 / 07:00 - 14:00 / 17:30 - 21:00
Группа 6.1 07:00 - 14:00 / 17:30 - 24:00
Группа 6.2 07:00 - 14:00 / 17:30 - 24:00
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 15 февраля:
Очередь 1.1: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 1.2: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 2.1: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 2.2: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 3.1: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 3.2: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 4.1: 01-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 4.2: 01-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 5.1: 01-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 5.2: 01-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 6.1: 01-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 6.2: 01-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черниговской области 15 февраля: дополняется
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 15 февраля: дополняется
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 15 февраля: дополняется
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Тернопольской области 15 февраля: дополняется
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Прикарпатье 15 февраля: дополняется
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света в Закарпатье 15 февраля: дополняется
График отключения света во Львовской области
График отключения света во Львовской области 15 февраля: дополняется
График отключения света в Ровенской области
График отключения света в Ровенской области 15 февраля: дополняется
Напомним, генераторы и повербанки хоронить еще рано , ведь летняя жара и следующие зимы будут диктовать свои строгие условия. Эксперт объяснил, когда Украина сможет полностью отказаться от графиков отключения света.