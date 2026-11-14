Отключение света 15 ноября: какие графики применят в части областей

Отключение света в Украине 15 ноября / © ТСН

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В воскресенье, 15 ноября, ограничения электроснабжения будут действовать в течение всех суток. Они будут относиться как к бытовым потребителям, так и к промышленности: для предприятий предусмотрены графики ограничения мощности, для всех категорий потребителей — почасовые обесточивания.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

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Почему будут выключать свет

Причиной введения графиков послужили последствия российских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома украинцев.

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Актуальные графики публикуют региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 15 ноября

Группа 1: 10:30-14:00, 19:00-22:30

Группа 2: 00:00-01:30, 11:00-14:30, 19:30-23:00

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Группа 3: 00:00-02:30, 12:30-16:00, 20:00-23:30

Группа 4: 01:00-04:30, 13:00-16:30, 22:00-24:00

Группа 5: 02:00-05:30, 14:00-17:30, 23:00-24:00

Группа 6: 04:00-07:30, 14:30-18:00

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Группа 7: 05:00-08:30, 15:30-19:00

Группа 8: 07:00-10:30, 16:00-19:30

Группа 9: 07:30-11:00, 16:30-20:00

Группа 10: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Группа 11: 09:30-13:00, 17:30-21:00

Группа 12: 00:00-00:30, 10:30-14:30, 18:30-22:00

Группа 13: 10:30-14:00, 19:00-22:30

Группа 14: 00:00-01:30, 11:00-14:30, 19:30-23:00

Группа 15: 00:00-02:30, 12:30-16:00, 20:00-23:30

Группа 16: 01:00-04:30, 13:00-16:30, 22:00-24:00

Группа 17: 02:00-05:30, 14:00-17:30, 23:00-24:00

Группа 18: 04:00-07:30, 14:30-18:00

Группа 19: 05:00-08:30, 15:30-19:00

Группа 20: 07:00-10:30, 16:00-19:30

Группа 21: 07:30-11:00, 16:30-20:00

Группа 22: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Группа 23: 09:30-13:00, 17:30-21:00

Группа 24: 00:00-00:30, 10:30-14:30, 18:30-22:00

Группа 25: 10:30-14:00, 19:00-22:30

Группа 26: 00:00-01:30, 11:00-14:30, 19:30-23:00

Группа 27: 00:00-02:30, 12:30-16:00, 20:00-23:30

Группа 28: 01:00-04:30, 13:00-16:30, 22:00-24:00

Группа 29: 02:00-05:30, 14:00-17:30, 23:00-24:00

Группа 30: 04:00-07:30, 14:30-18:00

Группа 31: 05:00-08:30, 15:30-19:00

Группа 32: 07:00-10:30, 16:00-19:30

Группа 33: 07:30-11:00, 16:30-20:00

Группа 34: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Группа 35: 09:30-13:00, 17:30-21:00

Группа 36: 00:00-00:30, 10:30-14:30, 18:30-22:00

Группа 37: 10:30-14:00, 19:00-22:30

Группа 38: 00:00-01:30, 11:00-14:30, 19:30-23:00

Группа 39: 00:00-02:30, 12:30-16:00, 20:00-23:30

Группа 40: 01:00-04:30, 13:00-16:30, 22:00-24:00

Группа 41: 02:00-05:30, 14:00-17:30, 23:00-24:00

Группа 42: 04:00-07:30, 14:30-18:00

Группа 43: 05:00-08:30, 15:30-19:00

Группа 44: 07:00-10:30, 16:00-19:30

Группа 45: 07:30-11:00, 16:30-20:00

Группа 46: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Группа 47: 09:30-13:00, 17:30-21:00

Группа 48: 00:00-00:30, 10:30-14:30, 18:30-22:00

Группа 49: 10:30-14:00, 19:00-22:30

Группа 50: 00:00-01:30, 11:00-14:30, 19:30-23:00

Группа 51: 00:00-02:30, 12:30-16:00, 20:00-23:30

Группа 52: 01:00-04:30, 13:00-16:30, 22:00-24:00

Группа 53: 02:00-05:30, 14:00-17:30, 23:00-24:00

Группа 54: 04:00-07:30, 14:30-18:00

Группа 55: 05:00-08:30, 15:30-19:00

Группа 56: 07:00-10:30, 16:00-19:30

Группа 57: 07:30-11:00, 16:30-20:00

Группа 58: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Группа 59: 09:30-13:00, 17:30-21:00

Группа 60: 00:00-00:30, 10:30-14:30, 18:30-22:00

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 15 ноября

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 15 ноября:

Очередь 3.2: 16:00 — 20:00

Очередь 4.1: 16:00 — 20:00

Очередь 4.2: 16:00 — 20:00

Очередь 5.2: 19:30 — 24:00

Очередь 6.1: 19:30 — 22:00

Очередь 6.2: 19:30 — 24:00

Другие очереди — без отключений.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 15 ноября:

Очередь 1.1: 12:00 — 17:00

Очередь 1.2: 12:00 — 17:00

Очередь 2.1: 21:00 — 22:30

Очередь 3.1: 21:00 — 24:00

Очередь 3.2: 12:00 — 17:00

Очередь 4.1: 16:30 — 21:30

Очередь 4.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Очередь 5.1: 16:30 — 21:30

Очередь 5.2: 07:30 — 12:30, 21:00 — 24:00

Очередь 6.1: 15:30 — 20:30

Очередь 6.2: 07:30 — 12:30, 20:00 — 24:00

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 15 ноября:

Очередь 1.1: 17:00 — 20:30

Очередь 1.2: 15:30 — 17:00

Очередь 2.1: 15:30 — 17:00

Очередь 3.1: 17:00 — 20:30

Очередь 3.2: 20:30 — 22:30

Очередь 5.1: 20:30 — 00:00

Очередь 5.2: 17:00 — 20:30

Очередь 6.1: 20:30 — 00:00

Очередь 6.2: 15:30 — 17:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света в Полтавской области 15 ноября:

Очередь 1.1: 09:00 — 10:30, 15:00 — 17:00, 21:00 — 22:30

Очередь 1.2: 09:30 — 11:00, 15:30 — 17:30, 21:30 — 23:00

Очередь 2.1: 10:00 — 11:30, 16:00 — 18:00, 22:00 — 23:30

Очередь 2.2: 10:30 — 12:00, 16:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Очередь 3.1: 11:00 — 12:30, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

Очередь 3.2: 11:30 — 13:00, 17:30 — 19:30, 23:30 — 24:00

Очередь 4.1: 12:00 — 13:30, 18:00 — 20:00

Очередь 4.2: 12:30 — 14:00, 18:30 — 20:30

Очередь 5.1: 08:00 — 08:30, 13:00 — 14:30, 19:00 — 21:00

Очередь 5.2: 08:00 — 09:00, 13:30 — 15:00, 19:30 — 21:30

Очередь 6.1: 08:00 — 09:30, 14:00 — 15:30, 20:00 — 22:00

Очередь 6.2: 08:30 — 10:00, 14:30 — 16:30, 20:30 — 22:00

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 15 ноября:

Очередь 1.1: 16:00 — 18:00

Очередь 1.2: 14:30 — 18:00

Очередь 2.1: 14:30 — 18:00

Очередь 2.2: 14:30 — 18:00

Очередь 3.1: 08:00 — 11:00, 18:00 — 22:00

Очередь 3.2: 18:00 — 22:00

Очередь 4.1: 08:00 — 11:00, 18:00 — 22:00

Очередь 4.2: 08:00 — 11:00, 18:00 — 22:00

Очередь 5.1: 11:00 — 14:30

Очередь 5.2: 22:00 — 24:00

Очередь 6.1: 11:00 — 14:30, 22:00 — 24:00

Очередь 6.2: 11:00 — 14:30, 22:00 — 24:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 15 ноября:

Очередь 1.1: 16:00 — 17:30

Очередь 1.2: 14:00 — 17:30

Очередь 2.1: 14:00 — 17:30

Очередь 2.2: 14:00 — 17:30

Очередь 3.1: 08:00 — 10:30, 17:30 — 21:00

Очередь 3.2: 17:30 — 21:00

Очередь 4.1: 08:00 — 10:30, 17:30 — 21:00

Очередь 4.2: 08:00 — 10:30, 17:30 — 21:00

Очередь 5.1: 10:30 — 14:00, 21:00 — 22:00

Очередь 5.2: 21:00 — 24:00

Очередь 6.1: 10:30 — 14:00, 21:00 — 24:00

Очередь 6.2: 10:30 — 14:00, 21:00 — 24:00

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 15 ноября

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 15 ноября:

Очередь 1.1: 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00

Очередь 1.2: 20:00 — 22:00

Очередь 2.1: 14:00 — 16:00

Очередь 2.2: 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Очередь 3.1: 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Очередь 3.2: 16:00 — 18:00

Очередь 4.1: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Очередь 4.2: 16:00 — 18:00

Очередь 5.1: 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Очередь 5.2: 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Очередь 6.1: 12:00 — 14:00, 22:00 — 24:00

Очередь 6.2: 18:00 — 20:00

Российские удары по энергосистеме Украины — последние новости

После массированной атаки 3 ноября сразу три теплоэлектростанции ДТЭК прекратили производство электроэнергии. Российские войска били по ним ракетами и беспилотниками, нанеся энергетическим объектам масштабные повреждения. В результате этого три ТЭС остановили генерацию, что усилило нагрузку на энергосистему.

Проблемы затронули не только тепловую генерацию. Из — за повреждений энергетической инфраструктуры украинские АЭС также были вынуждены сократить мощность генерации. Возврат к привычным показателям зависит от восстановления поврежденных сетей, через которые электроэнергия передается потребителям.

Восстанавливать поврежденные объекты энергетикам приходится в условиях постоянной угрозы новых атак. Из-за повторных ударов и воздушных тревог ремонтные работы затягиваются, хотя специалисты работают круглосуточно. Владимир Зеленский также сообщал о сложившихся резервах оборудования и договоренностях с партнерами по дополнительной энергетической поддержке.

Новость дополняется

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