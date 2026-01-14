Отключение света 15 января: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в четверг, 15 января

Во всех регионах Украины в четверг, 15 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

Графики почасовых отключений света будут действовать только при отмене экстренных отключений.

График отключения света в столице 15 января: дополняется

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 15 января: дополняется

График отключения света в Одесской области

В результате вражеских обстрелов в Одесской области существенно повреждены объекты энергосистемы. Разрушения значительны, восстановление требует времени.

Почасовые графики в области сейчас не действуют, прогнозировать отключение света в такой ситуации пока невозможно.

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 15 января: дополняется

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 15 января:

1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

6.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 15 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 15 января: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 15 января: дополняется

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 15 января: дополняется

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 15 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 15 января: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 15 января

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 15 января:

1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

1.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

2.1 03:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

2.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

3.1 00:00 — 03:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 21:00

3.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

4.1 01:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

4.2 00:00 — 01:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

5.1 02:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

5.2 02:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

6.1 04:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

6.2 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 15 января: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 15 января: дополняется

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 15 января: дополняется

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 15 января: дополняется

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 15 января

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света на Закарпатье 15 января: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 15 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 15 января

Напомним, жители левого берега Киева могут рассчитывать на более мягкие графики отключений электроэнергии в ближайшее время. Ситуация с графиками света в Киеве может улучшиться уже с четверга, 15 января, если Россия не устроит новую атаку по Украине.