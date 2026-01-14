- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 688
- Время на прочтение
- 3 мин
Отключение света 15 января: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на четверг, 15 января, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в четверг, 15 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
Графики почасовых отключений света будут действовать только при отмене экстренных отключений.
График отключения света в столице 15 января: дополняется
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области 15 января: дополняется
График отключения света в Одесской области
В результате вражеских обстрелов в Одесской области существенно повреждены объекты энергосистемы. Разрушения значительны, восстановление требует времени.
Почасовые графики в области сейчас не действуют, прогнозировать отключение света в такой ситуации пока невозможно.
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 15 января: дополняется
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 15 января:
1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
6.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 15 января: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Днепропетровской области 15 января: дополняется
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 15 января: дополняется
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 15 января: дополняется
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 15 января:
1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
1.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 20:00
2.1 03:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
2.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
3.1 00:00 — 03:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 21:00
3.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
4.1 01:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
4.2 00:00 — 01:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
5.1 02:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
5.2 02:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
6.1 04:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
6.2 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 15 января: дополняется
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Хмельницкой области 15 января: дополняется
График отключения света в Волынской области
График отключения света на Волыни 15 января: дополняется
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Тернопольской области 15 января: дополняется
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света на Закарпатье 15 января: дополняется
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, жители левого берега Киева могут рассчитывать на более мягкие графики отключений электроэнергии в ближайшее время. Ситуация с графиками света в Киеве может улучшиться уже с четверга, 15 января, если Россия не устроит новую атаку по Украине.