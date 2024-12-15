Отключение света 16 декабря: что известно об ограничениях в понедельник — "Укрэнерго"

Ограничения вводят из-за повреждений энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре и декабре.
Завтра, 16 декабря, время применения и объем ограничений будут касаться как бытовых, так и бизнес-потребителей.
Об очередях отключений электроэнергии сообщили в "Укрэнерго".
Для бытовых потребителей будут действовать следующие графики и очереди отключения света :
- 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
- 08:00 – 12:00 – две очереди отключений;
- 12:00 – 15:00 – полторы очереди отключений;
- 15:00 – 17:00 – две очереди отключений;
- 17:00 – 19:00 – полторы очереди отключений;
- 19:00 – 20:00 – одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса будут действовать следующие графики и очереди отключения света:
- 07:00 – 21:00 – применение графиков ограничения мощности
"Причина введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре", – пояснили в "Укрэнерго".
Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование и напоминают, что время применения и объем ограничений электроэнергии в течение суток 16 декабря могут измениться.
Напомним, ДТЭК вводит новые графики отключений света в Киеве, Киевщине, Днепропетровщине, а также в Одесской области.
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