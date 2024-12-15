Отключение света 16 декабря: что известно об ограничениях в понедельник — "Укрэнерго"

Ограничения вводят из-за повреждений энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре и декабре.

Завтра, 16 декабря, время применения и объем ограничений будут касаться как бытовых, так и бизнес-потребителей.

Об очередях отключений электроэнергии сообщили в "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей будут действовать следующие графики и очереди отключения света :

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 12:00 – две очереди отключений;

12:00 – 15:00 – полторы очереди отключений;

15:00 – 17:00 – две очереди отключений;

17:00 – 19:00 – полторы очереди отключений;

19:00 – 20:00 – одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса будут действовать следующие графики и очереди отключения света:

07:00 – 21:00 – применение графиков ограничения мощности

"Причина введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре", – пояснили в "Укрэнерго".

Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование и напоминают, что время применения и объем ограничений электроэнергии в течение суток 16 декабря могут измениться.

Напомним, ДТЭК вводит новые графики отключений света в Киеве, Киевщине, Днепропетровщине, а также в Одесской области.

Читайте также: