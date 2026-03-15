Отключение света 16 марта: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в субботу, 16 марта / © unsplash.com

В понедельник, 16 марта, в Украине будут применяться графики почасовых отключений света, а также ограничение мощности для промышленных потребителей. Ограничения будут действовать с 17:00 до 22:00.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Причиной таких мер стали последствия российских ракетно-дроновых атак на украинскую энергосистему.

Энергетики предупреждают, что ситуация в сети может меняться, поэтому актуальную информацию об отключении следует проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Украинцев также просят рационально пользоваться электроэнергией, особенно в часы, когда свет подается по графику.

График отключения света в Киеве

«В Киеве 16.03 действуют индивидуальные графики включений с 17:00 до 22:00, чтобы жители столицы могли планировать свой день. Они доступны на сайте и чат-боте ДТЭК Киевские электросети, а также в приложении „Киев Цифровой“. Предыдущие графики и очереди бездействуют», — говорится в сообщении ДТЭК.

График отключений в Киевской области

В Киевской области ограничения будут применяться не для всех абонентов.

График отключений на Киевщине

Согласно предварительным данным, без электроэнергии на несколько часов могут остаться потребители очередей 1.2 и 5.1.

График отключения света во Львовской области

Согласно графику Львовоблэнерго, 16 марта электроэнергию будут временно отключать двум подчеркам потребителей.

График отключений света на Львовщине

Другие абоненты области будут иметь электроснабжение на протяжении всех суток.

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 16 марта следующий

График отключения света в Хмельницкой области

График отключений в Сумской области

В Сумской области ограничения коснутся трех подчерков потребителей.

Как сообщает " Сумыоблэнерго «, продолжительность отключений составит примерно от одного до двух часов, но возможны изменения в зависимости от ситуации в энергосистеме.

График отключений на Сумщине

Отключение электроэнергии в Днепропетровской области

В Днепропетровской области также запланированы отключения для трех подчерк потребителей.

По информации ДТЭК, свет могут выключаться на 1-2 часа.

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 16 марта

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Тернопольской области

В Тернопольской области некоторые из потребителей будут иметь ограничение электроснабжения.

График отключения света в Тернопольской области

График отключений в Запорожской области

В Запорожской области в понедельник электроэнергию будут выключать двум подчеркам абонентов.

Примерный график выглядит так:

1.1 — с 16:30 до 19:30

5.2 — с 19:00 до 22:30

Остальные потребители будут иметь электроснабжение в течение суток.

В то же время, с 17:00 до 22:00 для предприятий будут действовать графики ограничения мощности.

Отключение света в Ивано-Франковской области

В Прикарпатье электроэнергию будут выключать трем подчеркам потребителей.

По данным Прикарпатьяоблэнерго, отсутствие электричества может длиться от 1,5 до 2 часов.

График отключений на Волыни

В Волынской области также вводится ограничение потребления электроэнергии.

Свет будут выключать двум подчеркам потребителей, согласно графикам, обнародованным Волыньоблэнерго.

Отключение электроэнергии в Одесской области

В Одесской области в понедельник ограничения будут касаться трех подчерк потребителей.

Отключение электроэнергии в Одесской области

По информации ДТЭК, продолжительность отключений может составлять от 1,5 до 2 часов.

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Житомирской области.

Очередь 2.1: 19:00 — 20:30

Очередь 3.1: 17:00 — 19:00

Очередь 4.2: 20:30 — 22:00

Графики отключений в Винницкой области

Очередь 2.2: 18:00 — 20:00

Очередь 5.2: 17:00 — 18:00

График отключения света в Ровенской области

«Укрэнерго» 16 марта вводит отключение света для двух групп потребителей. Ограничения продлятся по полтора часа.

3.1: 17.00 — 19.30

3.2: 19.30 — 22.00

Ранее Минэнерго Украины вводит новые правила работы энергосистемы. Теперь к линиям, где распределенная генерация покрывает более 80% потребностей потребителей, не будут применяться графики почасовых отключений.