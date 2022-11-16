Отключения света 16 ноября будут по всей Украине: график

Во всех областях Украины в среду, 16 ноября, применяются плановые стабилизационные и аварийные отключения света. Украинцев призвали подготовиться к увеличению продолжительности ограничения электроснабжения.

В "Укрэнерго" рекомендуют сделать необходимый запас воды, зарядить электронные устройства и павербанки.

"Ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам", — пояснили в энергетической компании.

Графики отключения света в Украине:

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Напомним, вчера, 16 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Было выпущено около 100 ракет. Атака стала самой массированной с начала полномасштабного вторжения – 24 февраля. В результате пострадали критическая инфраструктура и жилые дома. Самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается на западе Украины, а также в центральных и северо-восточных регионах.

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