Отключения света 16 ноября будут по всей Украине: график

Украинцев призывают подготовиться к длительному отсутствию света.
Во всех областях Украины в среду, 16 ноября, применяются плановые стабилизационные и аварийные отключения света. Украинцев призвали подготовиться к увеличению продолжительности ограничения электроснабжения.
В "Укрэнерго" рекомендуют сделать необходимый запас воды, зарядить электронные устройства и павербанки.
"Ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам", — пояснили в энергетической компании.
Графики отключения света в Украине:
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- Киев
- Киевская область
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Херсон
- Винница
- Запорожье
- Чернигов
- Ужгород
- Полтава
- Хмельницкий
- Луцк
- Тернополь
- Кропивницкий
- Житомир
- Сумы
- Черкассы
- Николаев
- Черновцы
- Ровно
- Ивано-Франковск
Напомним, вчера, 16 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Было выпущено около 100 ракет. Атака стала самой массированной с начала полномасштабного вторжения – 24 февраля. В результате пострадали критическая инфраструктура и жилые дома. Самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается на западе Украины, а также в центральных и северо-восточных регионах.
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