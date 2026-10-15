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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Отключение света 16 октября: какие графики будут действовать в Украине

В Украине вводятся графики отключения света 16 октября.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Отключение света

Отключение света

В части регионов Украины в пятницу, 16 октября, вынужденно вводятся графики отключения света.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Отключение света 16 октября — что известно

Как отмечают в компании, причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на украинские энергообъекты.

Итак, 16 октября отключения света будут действовать:

06:00 — 23:59 — ограничение мощности для бизнеса и промышленности;

06:00 — 23:59 — почасовые отключения для всех потребителей (от 0,5 до 2 очередей).

«В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе», — предупредили в компании.

Энергетики также обратились к гражданам с просьбой потреблять электроэнергию экономно в периоды, когда свет появляется по графику.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, 15 октября в части регионов Украины введены отключения света. Они косаются как населения, так и предприятий.

Также из-за ночной атаки россиян в пяти районах Киева утром отключили свет, а часть правого берега осталась без электроэнергии из-за аварии. Также в городе частично останавливался общественный транспорт, его маршруты пришлось срочно менять.

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