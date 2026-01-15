- Дата публикации
Отключение света 16 января: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на пятницу, 16 января, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в пятницу, 16 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
Завтра, 16 января, будут действовать графики почасовых отключений света с 00:00 до 23:59 (при отмене экстренных отключений).
График отключения света в столице 16 января: дополняется
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области 16 января: дополняется
График отключения света в Одесской области
В результате вражеских обстрелов в Одесской области существенно повреждены объекты энергосистемы. Разрушения значительны, восстановление требует времени. Почасовые графики в области пока не действуют.
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 16 января: дополняется
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 16 января:
1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 16 января: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Днепропетровской области 16 января: дополняется
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 16 января: дополняется
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 16 января: дополняется
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 16 января: дополняется
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Тернопольской области 16 января: дополняется
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Прикарпатье 16 января: дополняется
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света в Закарпатье 16 января: дополняется
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
График отключения света в Ровенской области 16 января: дополняется
Напомним, энергосистема Украины работает на балансе между выработкой и потреблением электроэнергии, но атаки России могут ее «положить». Жданов назвал главные цели Путина и объяснил, чего пытается добиться армия РФ.