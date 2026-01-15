Отключение света 16 января: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в пятницу, 16 января

Во всех регионах Украины в пятницу, 16 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

Завтра, 16 января, будут действовать графики почасовых отключений света с 00:00 до 23:59 (при отмене экстренных отключений).

График отключения света в столице 16 января: дополняется

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 16 января: дополняется

График отключения света в Одесской области

В результате вражеских обстрелов в Одесской области существенно повреждены объекты энергосистемы. Разрушения значительны, восстановление требует времени. Почасовые графики в области пока не действуют.

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 16 января: дополняется

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 16 января:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 16 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 16 января: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 16 января: дополняется

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 16 января

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 16 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 16 января: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 16 января

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 16 января: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 16 января: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 16 января

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 16 января

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 16 января: дополняется

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Прикарпатье 16 января: дополняется

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 16 января: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света во Львовской области 16 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 16 января: дополняется



Напомним, энергосистема Украины работает на балансе между выработкой и потреблением электроэнергии, но атаки России могут ее «положить». Жданов назвал главные цели Путина и объяснил, чего пытается добиться армия РФ.

