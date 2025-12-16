- Дата публикации
Отключение света 17 декабря: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 17 декабря, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в среду, 17 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
В западных областях Украины почасовые графики отключения света не запланированы.
Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов графики почасовых отключений в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пока не действуют.
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Запорожской области (обновленный)
График отключения света в Запорожской области 17 декабря:
1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 22:30
2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
2.2: 07:00 – 12:00, 16:30 – 21:30
3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 17 декабря:
1.1 05:30-09:00; 13:00–18:00; 18:30-19:30
1.2 05:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30; 23:00-24:00
2.1 05:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30
2.2 02:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30
3.1 00:00–02:00; 09:00–16:00; 18:00–23:00
3.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 18:00–23:00
4.1 00:00–02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00
4.2 00:00–02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00
5.1 10:00–12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00
5.2 10:00–12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00
6.1 09:00–12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00
6.2 00:00–05:30; 09:00–10:00; 13:00–18:00; 23:00-24:00
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 17 декабря:
1.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 19:00 — 22:00
1.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
2.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
2.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 18:00 — 21:00
3.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
3.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00
4.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
4.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
5.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
5.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
6.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
6.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сделала заявление о графиках отключений света в Украине. По результатам пересмотра фактических списков объектов критической инфраструктуры в правительстве нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности и сократить продолжительность отключений.