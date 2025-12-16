Отключение света 17 декабря: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в среду, 17 декабря / © ТСН.ua

Во всех регионах Украины в среду, 17 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

В западных областях Украины почасовые графики отключения света не запланированы.

Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов графики почасовых отключений в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пока не действуют.

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 17 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Запорожской области (обновленный)

График отключения света в Запорожской области 17 декабря:

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 22:30

2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

2.2: 07:00 – 12:00, 16:30 – 21:30

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 17 декабря

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 17 декабря:

1.1 05:30-09:00; 13:00–18:00; 18:30-19:30

1.2 05:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30; 23:00-24:00

2.1 05:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30

2.2 02:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30

3.1 00:00–02:00; 09:00–16:00; 18:00–23:00

3.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 18:00–23:00

4.1 00:00–02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

4.2 00:00–02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

5.1 10:00–12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00

5.2 10:00–12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00

6.1 09:00–12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00

6.2 00:00–05:30; 09:00–10:00; 13:00–18:00; 23:00-24:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 17 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Сумской области

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 17 декабря:

1.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 19:00 — 22:00

1.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

2.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

2.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 18:00 — 21:00

3.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

3.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00

4.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

4.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

5.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

5.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

6.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

6.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сделала заявление о графиках отключений света в Украине. По результатам пересмотра фактических списков объектов критической инфраструктуры в правительстве нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности и сократить продолжительность отключений.