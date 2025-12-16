Отключение света 17 декабря: какие графики будут действовать в Украине

Отключение света / © Associated Press

Завтра, 17 декабря, в большинстве областей Украины будут введены ограничения электроснабжения.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Как отметили в «Укрэнерго», для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Кроме того, для промышленных объектов предусмотрено применение графиков ограничения мощности.

«Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — сообщили в «Укрэнерго».

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамической и может измениться в случае экстренных обстоятельств. Граждан призывают соблюдать режим бережливого потребления, когда электроэнергия возвращается по графику. Это поможет снизить нагрузку на сеть и ускорить восстановительные работы.

Напомним, Правительство сократит списки критической инфраструктуры, из-за чего графики отключения света станут менее продолжительными.

Также мы писали, что в последние дни «Укрэнерго» не показывает объем ограничений потребления электроэнергии и не указывает количество очередей отключений.