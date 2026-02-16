Отключение света 17 февраля: когда и у кого не будет электроэнергии

Отключение света / © Associated Press

Во вторник, 17 февраля, в Украине снова будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Главная причина отключений — дефицит в сети из-за повреждения критической инфраструктуры после недавних атак со стороны РФ.

Об этом сообщают в местных облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

В столице введут следующий график отключения:

Группа 1.1: 03:00-07:00, 11:30-18:30

Группа 2.1: 03:30-08:00, 12:00-19:00

Группа 3.1: 04:30-09:00, 13:00-20:00

Группа 4.1: 05:00-10:00, 13:30-20:30

Группа 5.1: 06:00-11:30, 15:00-21:30

Группа 6.1: 07:00-12:00, 15:30-22:00

Группа 7.1: 07:30-13:00, 16:30-23:00

Группа 8.1: 00:00-01:30, 08:00-13:30, 17:00-24:00

Группа 9.1: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Группа 10.1: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00

Группа 11.1: 00:00-04:30, 09:30-16:30, 20:00-24:00

Группа 12.1: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00

Группа 13.1: 03:00-07:00, 11:30-18:30

Группа 14.1: 03:30-08:00, 12:00-19:00

Группа 15.1: 04:30-09:00, 13:00-20:00

Группа 16.1: 05:00-10:00, 13:30-20:30

Группа 17.1: 06:00-11:30, 15:00-21:30

Группа 18.1: 07:00-12:00, 15:30-22:00

Группа 19.1: 07:30-13:00, 16:30-23:00

Группа 20.1: 00:00-01:30, 08:00-13:30, 17:00-24:00

Группа 21.1: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Группа 22.1: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00

Группа 23.1: 00:00-04:30, 09:30-16:30, 20:00-24:00

Группа 24.1: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00

Группа 25.1: 03:00-07:00, 11:30-18:30

Группа 26.1: 03:30-08:00, 12:00-19:00

Группа 27.1: 04:30-09:00, 13:00-20:00

Группа 28.1: 05:00-10:00, 13:30-20:30

Группа 29.1: 06:00-11:30, 15:00-21:30

Группа 30.1: 07:00-12:00, 15:30-22:00

Группа 31.1: 07:30-13:00, 16:30-23:00

Группа 32.1: 00:00-01:30, 08:00-13:30, 17:00-24:00

Группа 33.1: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Группа 34.1: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00

Группа 35.1: 00:00-04:30, 09:30-16:30, 20:00-24:00

Группа 36.1: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00

Группа 37.1: 11:00-18:30, 20:30-24:00

Группа 38.1: 11:30-19:00, 21:30-24:00

Группа 39.1: 07:00-11:00, 12:30-20:30, 22:30-24:00

Группа 40.1: 07:00-11:30, 13:00-21:00

Группа 41.1: 07:00-12:30, 14:00-21:30

Группа 42.1: 07:00-13:00, 14:30-22:30

Группа 43.1: 07:30-14:00, 15:30-23:00

Группа 44.1: 08:00-14:30, 16:00-23:30

Группа 45.1: 08:30-15:30, 17:00-23:30

Группа 46.1: 09:00-16:00, 17:30-24:00

Группа 47.1: 09:30-17:00, 18:30-24:00

Группа 48.1: 10:30-17:30, 19:00-24:00

Группа 49.1: 03:00-07:00, 11:30-18:30

Группа 50.1: 03:30-08:00, 12:00-19:00

Группа 51.1: 04:30-09:00, 13:00-20:00

Группа 52.1: 05:00-10:00, 13:30-20:30

Группа 53.1: 06:00-11:30, 15:00-21:30

Группа 54.1: 07:00-12:00, 15:30-22:00

Группа 55.1: 07:30-13:00, 16:30-23:00

Группа 56.1: 00:00-01:30, 08:00-13:30, 17:00-24:00

Группа 57.1: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Группа 58.1: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00

Группа 59.1: 00:00-04:30, 09:30-16:30, 20:00-24:00

Группа 60.1: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00

График отключения света в Киевской области

В Киевской области 17 февраля применят следующие графики отключения:

Группа 1.1: 06:00 — 13:00, 16:30 — 20:00

Группа 1.2: 06:00 — 13:00, 16:30 — 20:00

Группа 2.1: 06:00 — 09:30, 16:30 — 23:30

Группа 2.2: 06:00 — 09:30, 16:30 — 22:00

Группа 3.1: 00:00 — 02:30, 09:30 — 16:30, 20:00 — 23:30

Группа 3.2: 00:00 — 02:30, 09:30 — 16:30, 20:00 — 23:30

Группа 4.1: 00:00 — 02:30, 09:30 — 13:00, 20:00 — 23:30

Группа 4.2: 00:00 — 02:30, 09:30 — 13:00, 20:00 — 24:00

Группа 5.1: 02:30 — 06:00, 13:00 — 20:00, 23:30 — 24:00

Группа 5.2: 02:30 — 06:00, 13:00 — 20:00, 23:30 — 24:00

Группа 6.1: 02:30 — 06:00, 08:00 — 09:30, 13:00 — 16:30, 23:30 — 24:00

Группа 6.2: 02:30 — 09:30, 13:00 — 16:30, 23:30 — 24:00

Графики отключения света во Львовской области.

Во Львовской области будут действовать следующие графики отключения:

Графики отключения света во Львовской области

График отключения света в Черкасской области

Часы отсутствия электроснабжения в Черкасской области:

1.1: 00:00 — 02:00, 07:30 — 10:30, 13:30 — 16:30, 19:30 — 22:00

1.2: 03:30 — 05:30, 08:30 — 11:30, 14:30 — 17:30, 20:30 — 23:30

2.1: 04:30 — 06:30, 09:30 — 12:30, 15:30 — 18:30, 21:30 — 24:00

2.2: 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:30 — 24:00

3.1: 01:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

3.2: 03:00 — 05:30, 10:30 — 13:30, 16:30 — 19:30, 22:30 — 24:00

4.1: 02:00 — 04:30, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00

4.2: 01:00 — 03:30, 06:30 — 09:30, 12:30 — 15:30, 18:30 — 21:30

5.1: 00:00 — 01:00, 05:30 — 08:30, 11:00 — 14:30, 17:30 — 20:30, 23:30 — 24:00

5.2: 02:30 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:30 — 17:30, 20:30 — 23:30

6.1: 00:00 — 02:30, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:30

6.2: 00:00 — 01:00, 05:30 — 07:30, 11:30 — 14:30, 17:30 — 20:30

График отключения света в Житомирской области.

Во вторник, 17 февраля, согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Житомирской области будут применяться графики отключения света:

График отключения света в Житомирской области

Графики отключения света в Ровенской области

В Ровенской области во вторник, 17 февраля, график почасовых отключений электроэнергии:

подчерк 1.1 08.00-10.00

подчерк 1.2 08.00-10.00

подчерк 2.1 10.00-13.00

подчерк 2.2 10.00-13.00

подчерк 3.1 13.00-16.00

подчерк 3.2 13.00-16.00

подчерк 4.1 16.00-18.00

подчерк 4.2 16.00-18.00

подчерк 5.1 18.00-21.00

подчерк 5.2 18.00-21.00

подчерк 6.1 21.00-00.00

подчерк 6.2 21.00-00.00

Графики отключения света в Ровенской области

График отключения света в Хмельницкой области

Во вторник, 17 февраля, по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Хмельницкой области будут действовать следующие ограничения:

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Кировоградской области

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 17.02.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПО):

Очередь 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22

Очередь 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22

Очередь 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22

Очередь 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22

Очередь 3.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-18, 19-22

Очередь 3.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-18, 19-22

Очередь 4.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-21, 22-24

Очередь 4.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-21, 22-24

Очередь 5.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

Очередь 5.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

Очередь 6.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 17-20, 22-24

Очередь 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24

График отключения света в Закарпатской области

График почасовых включений/отключений электроэнергии на 17 февраля:

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Волынской области

На Волыни будут графики почасового отключения света:

График отключения света в Волынской области

График отключения света в Винницкой области

В Винницкой области также применят графики отключения:

График отключения света в Винницкой области

График отключения света в Сумской области

Завтра, 17 февраля, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго».

График отключения света в Сумской области

График отключения света в Николаевской области

Предварительный прогноз по применению ГБО на вторник, 17 февраля. Почасовые графики будут действовать с 00:00 до 23:59.

В разрезе подчеркнул предварительный прогноз выглядит так:

1.1 — 00:30 — 04:00; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;

1.2 — 00:30 — 04:00; 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;

2.1 — 00:30 — 04:00; 07:30 — 11:00; 14:30 — 18:00;

2.2 — 00:00 — 00:30; 07:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;

3.1 — 00:30 — 04:00; 11:00 — 14:30; 21:30 — 00:00;

3.2 — 04:00 — 07:30; 14:30 — 21:30;

4.1 — 04:00 — 07:30; 11:00 — 14:30; 21:30 — 00:00;

4.2 — 00:00 — 00:30; 04:00 — 07:30; 18:00 — 22:30;

5.1 — 04:00 — 07:30; 11:00 — 18:00;

5.2 — 00:00 — 00:30; 07:30 — 11:00; 14:30 — 18:00; 21:30 — 00:00;

6.1 — 07:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;

6.2 — 00:00 — 00:30; 07:30 — 11:00; 14:30 — 20:30.

График отключения света в Запорожской области

Завтра, 17 февраля, по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

График отключения света в Полтавской области

В Полтавской области 17 февраля введут графики почасовых отключений электроэнергии.

График отключения света в Полтавской области

График отключения света в Ивано-Франковской области

Завтра, 17 февраля, во всех регионах Украины, в том числе в Прикарпатье, будут применяться графики почасовых отключений.

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Черновицкой области

Во вторник, 17 февраля, применят следующие графики отключения:

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00–01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

1.2 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30

2.1 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30

2.2 01:30-05:00; 06:00-12:00; 15:30-22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00–22:00

3.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00–22:00

4.1 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–22:00

4.2 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00

5.1 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:00-24:00

5.2 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:00-24:00

6.1 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:00-24:00

6.2 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:00-24:00

Напомним, ночью 14 февраля ряд потребителей Одессы и Черноморска остались без электроснабжения из-за аварийной ситуации на оборудовании энергетической компании.

В Украине расширили помощь для жителей многоэтажек, чтобы в домах было светло даже во время отключений.