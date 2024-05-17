Отключение света 17 мая: в ДТЭК сообщили, какие регионы останутся без электричества

По состоянию на утро 17 мая, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях ситуация в энергосистеме сложная. Впрочем, к 19:00 свет отключать не будут.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина: ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой, но до 19:00 ограничения света не предусмотрены", — говорится в сообщении.

По предварительному указанию "Укрэнерго", уже с 19:00 должны применяться стабилизационные отключения. В ДТЭК отмечают, что если до этого времени где-то не будет электричества, то причиной может быть локальная авария.

Графики можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК в Киеве или области. Также киевляне могут следить за графиками в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, в "Укрэнерго" объяснили, как формируют графики плановых ограничений. Отмечается, что ситуация с отключением электроэнергии для всех регионов страны одинакова, ведь энергосистема работает как единый организм.

Читайте также: