Отключение света в Украине / © ТСН

В понедельник, 17 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Отключение света 17 ноября — когда не будет электроэнергии

График почасовых отключений будут действовать от 00:00 до 23:59 - возможны ограничения от 1 до 4 очередей.

Для промышленных потребителей в этот же период будут применяться ограничения мощности

В «Укрэнерго» напомнили, что причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру.

«Время и объемы отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Следите за обновлениями на официальных страницах вашего облэнерго», — говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» призывают экономно использовать электроэнергию, когда она появляется по графику.

Напомним, в случае введения экстренных отключений света, графики действуют не для всех, но в случае стабилизационных отключений информация об отсутствии или наличии света должна совпадать с графиками. В YASNO назвали две причины, по которым информация о вашей очереди может не совпадать с реальными отключениями.