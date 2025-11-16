- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 963
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света 17 ноября: когда будут действовать графики — "Укрэнерго"
В «Укрэнерго» призывают экономно использовать электроэнергию, когда она появляется по графику.
В понедельник, 17 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
Отключение света 17 ноября — когда не будет электроэнергии
График почасовых отключений будут действовать от 00:00 до 23:59 - возможны ограничения от 1 до 4 очередей.
Для промышленных потребителей в этот же период будут применяться ограничения мощности
В «Укрэнерго» напомнили, что причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру.
«Время и объемы отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Следите за обновлениями на официальных страницах вашего облэнерго», — говорится в сообщении.
В «Укрэнерго» призывают экономно использовать электроэнергию, когда она появляется по графику.
Напомним, в случае введения экстренных отключений света, графики действуют не для всех, но в случае стабилизационных отключений информация об отсутствии или наличии света должна совпадать с графиками. В YASNO назвали две причины, по которым информация о вашей очереди может не совпадать с реальными отключениями.