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Отключение света 17 ноября: в части областей графики будут действовать все сутки
«Укрэнерго» предупредило об отключении света на протяжении всех суток.
Во вторник, 17 ноября, в ряде регионов Украины в течение всех суток будут применять плановые графики отключений электроэнергии объемом от одной до трех очередей.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Графики отключения света — сколько очередей введут
Согласно информации энергетиков, ограничения потребления охватят разные группы потребителей:
для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности;
для всех категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений объемом от 1 до 3 очередей.
Ограничения вводятся из-за последствий вражеских ударов по энергосистеме. Сейчас энергетики непрерывно ремонтируют поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.
«Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения», — отметили в «Укрэнерго».
Отключение света — последние новости
Напомним, российские обстрелы энергосистемы повлекли за собой масштабные обесточения на востоке Украины. Самая тяжелая ситуация сейчас в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье, где из-за значительных повреждения сетей свет существенно ограничили.
Ранее мы писали, утром 16 ноября российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. Из-за атаки на объекты ДТЭК без электроэнергии осталось 52,2 тыс. семей.