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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Отключение света 17 октября: какие графики будут действовать в Украине

В Украине снова введут графики отключения света из-за последствий российских атак.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Отключение света

Отключение света

В субботу, 17 октября, в Украине применят вынужденные отключения света.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Отключение света 17 октября — какие графики применят

Главной причиной возвращения к вынужденным ограничениям являются последствия массированных российских атак на объекты украинской энергосистемы.

По данным системного оператора, ограничения распределены по следующему временному графику:

  • 00:00 — 23:59 — будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины.

  • 06:00 — 23:59 — будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2,5 очередей) в части областей.

В Укрэнерго также предупредили, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому призывали следить за актуальными графиками на официальных ресурсах местных облэнерго.

«Когда свет появляется по графику — пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо!», — отметили специалисты.

Отключение света — последние новости

Напомним, в России цинично заявили о начале масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

После атаки российских дронов повреждены магистральные сети в Ровенской области. Параллельно продолжаются восстановительные работы в Луцке, сети которого также получили серьезные повреждения из-за ночных обстрелов.

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