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Отключение света 17 октября: какие графики будут действовать в Украине
В Украине снова введут графики отключения света из-за последствий российских атак.
В субботу, 17 октября, в Украине применят вынужденные отключения света.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Отключение света 17 октября — какие графики применят
Главной причиной возвращения к вынужденным ограничениям являются последствия массированных российских атак на объекты украинской энергосистемы.
По данным системного оператора, ограничения распределены по следующему временному графику:
00:00 — 23:59 — будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины.
06:00 — 23:59 — будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2,5 очередей) в части областей.
В Укрэнерго также предупредили, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому призывали следить за актуальными графиками на официальных ресурсах местных облэнерго.
«Когда свет появляется по графику — пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо!», — отметили специалисты.
Отключение света — последние новости
Напомним, в России цинично заявили о начале масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
После атаки российских дронов повреждены магистральные сети в Ровенской области. Параллельно продолжаются восстановительные работы в Луцке, сети которого также получили серьезные повреждения из-за ночных обстрелов.