Отключение света 17 января: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в субботу, 17 января

Во всех регионах Украины в субботу, 17 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 17 января:

1.1 — 02:30 — 09:30; 11:30 — 17:30; 20:00 — 23:30;

1.2 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 13:00; 14:30 — 16:30; 20:00 — 23:30;

2.1 — 00:00 — 06:00; 09:30 — 14:30; 16:30 — 20:00;

2.2 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 14:30; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;

3.1 — 00:00 — 02:30; 07:30 — 13:00; 16:30 — 23:30;

3.2 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 11:30; 13:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;

4.1 — 02:30 — 09:30; 13:00 — 20:00; 23:30 — 00:00;

4.2 — 00:00 — 06:00; 09:30 — 16:30; 20:00 — 23:30;

5.1 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 09:30; 11:30 — 17:30; 23:30 — 00:00;

5.2 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 11:30; 14:30 — 20:00;

6.1 — 02:30 — 09:30; 13:00 — 20:00;

6.2 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 16:30; 20:00 — 00:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 17 января:

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 17 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 17 января:

1.1 00:00–03:30; 07:00-10:30; 14:00–21:00

1.2 00:00–03:30; 07:00-10:30; 14:00–21:00

2.1 00:00–03:30; 07:00-10:30; 14:00–21:00

2.2 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00–21:00

3.1 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00

3.2 03:30-08:00; 09:00–14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00

4.1 03:30–08:00; 09:00–14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00

4.2 03:30-07:00; 08:00–14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00

5.1 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00

5.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 20:00-22:00

6.1 00:00–07:00; 10:30-17:30; 20:00-24:00

6.2 00:00–07:00; 10:30-17:30; 20:00-21:00; 22:00-24:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 17 января / © ДТЕК

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 17 января

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 17 января

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 17 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 17 января

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 17 января

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Киеве

Завтра, 17 января, будут действовать графики почасовых отключений света с 00:00 до 23:59 (при отмене экстренных отключений).

График отключения света в столице 17 января: дополняется

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 17 января: дополняется

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 17 января: дополняется

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 17 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 17 января: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 17 января

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 17 января: дополняется

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 17 января: дополняется

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 17 января

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Прикарпатье 17 января: дополняется

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 17 января: дополняется

Напомним, из-за морозов и ситуации с обстрелами в Одессе вводятся дополнительные ограничения. В городе будет действовать режим экономии электроэнергии