Отключение света 17 января: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на субботу, 17 января, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в субботу, 17 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 17 января:
1.1 — 02:30 — 09:30; 11:30 — 17:30; 20:00 — 23:30;
1.2 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 13:00; 14:30 — 16:30; 20:00 — 23:30;
2.1 — 00:00 — 06:00; 09:30 — 14:30; 16:30 — 20:00;
2.2 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 14:30; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;
3.1 — 00:00 — 02:30; 07:30 — 13:00; 16:30 — 23:30;
3.2 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 11:30; 13:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;
4.1 — 02:30 — 09:30; 13:00 — 20:00; 23:30 — 00:00;
4.2 — 00:00 — 06:00; 09:30 — 16:30; 20:00 — 23:30;
5.1 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 09:30; 11:30 — 17:30; 23:30 — 00:00;
5.2 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 11:30; 14:30 — 20:00;
6.1 — 02:30 — 09:30; 13:00 — 20:00;
6.2 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 16:30; 20:00 — 00:00.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 17 января:
1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 17 января:
1.1 00:00–03:30; 07:00-10:30; 14:00–21:00
1.2 00:00–03:30; 07:00-10:30; 14:00–21:00
2.1 00:00–03:30; 07:00-10:30; 14:00–21:00
2.2 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00–21:00
3.1 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00
3.2 03:30-08:00; 09:00–14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00
4.1 03:30–08:00; 09:00–14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00
4.2 03:30-07:00; 08:00–14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00
5.1 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00
5.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 20:00-22:00
6.1 00:00–07:00; 10:30-17:30; 20:00-24:00
6.2 00:00–07:00; 10:30-17:30; 20:00-21:00; 22:00-24:00
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Волынской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
График отключения света в Хмельницкой области
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Киеве
Завтра, 17 января, будут действовать графики почасовых отключений света с 00:00 до 23:59 (при отмене экстренных отключений).
График отключения света в столице 17 января: дополняется
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области 17 января: дополняется
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Одесской области 17 января: дополняется
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 17 января: дополняется
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 17 января: дополняется
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 17 января: дополняется
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Прикарпатье 17 января: дополняется
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света в Закарпатье 17 января: дополняется
Напомним, из-за морозов и ситуации с обстрелами в Одессе вводятся дополнительные ограничения. В городе будет действовать режим экономии электроэнергии