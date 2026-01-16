ТСН в социальных сетях

Отключение света 17 января: какие графики применят

Графики повременных отключений возвращаются. Во всех регионах Украины ограничат потребление электроэнергии.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

Завтра, 17 января, во всех регионах Украины будут действовать меры по ограничению электропотребления. Внедрят графики отключения света и для предприятий, и для бытовых потребителей.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — отметили в «Укрэнерго».

По словам «Укрэнерго», главная причина отключения света — критические последствия российских ракетно-дроновых атак на украинские энергообъекты.

Энергетики подчеркивают, что ситуация в системе динамична и может изменяться. Точное время и объем отключения по конкретным адресам необходимо проверять на официальных ресурсах облэнерго в вашем регионе.

Напомним, из-за морозов и ситуации с обстрелами в Одессе вводятся дополнительные ограничения.

А в столице вводят жесткий режим экономии электроэнергии на наружное освещение.

