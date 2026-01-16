- Дата публикации
Отключение света 17 января: какие графики применят
Графики повременных отключений возвращаются. Во всех регионах Украины ограничат потребление электроэнергии.
Завтра, 17 января, во всех регионах Украины будут действовать меры по ограничению электропотребления. Внедрят графики отключения света и для предприятий, и для бытовых потребителей.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
«Во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — отметили в «Укрэнерго».
По словам «Укрэнерго», главная причина отключения света — критические последствия российских ракетно-дроновых атак на украинские энергообъекты.
Энергетики подчеркивают, что ситуация в системе динамична и может изменяться. Точное время и объем отключения по конкретным адресам необходимо проверять на официальных ресурсах облэнерго в вашем регионе.
Напомним, из-за морозов и ситуации с обстрелами в Одессе вводятся дополнительные ограничения.
А в столице вводят жесткий режим экономии электроэнергии на наружное освещение.