- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 610
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света 18 декабря: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на четверг, 18 декабря, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в четверг, 18 декабря будут действовать графики почасовых отключений света . Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
В западных областях Украины почасовые графики отключения света не запланированы.
Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов графики почасовых отключений в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пока не действуют.
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 18 декабря:
1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
1.2: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
2.1: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
3.1: 00:00 - 02:00, 06:30 - 11:00, 15:00 - 20:00
3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 22:30
4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Сумской области
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
Напомним, даже в условиях постоянных и длительных отключений света украинцы нередко замечают, что платежки приходят одинаковые . В ДТЭК объяснили, почему при отключениях света счетчик все равно «крутит».