Отключение света 18 декабря: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в четверг, 18 декабря

Во всех регионах Украины в четверг, 18 декабря будут действовать графики почасовых отключений света . Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

В западных областях Украины почасовые графики отключения света не запланированы.

Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов графики почасовых отключений в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пока не действуют.

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 18 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 18 декабря:

1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

1.2: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

2.1: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 02:00, 06:30 - 11:00, 15:00 - 20:00

3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 22:30

4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 18 декабря

График отключения света в Сумской области

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

Напомним, даже в условиях постоянных и длительных отключений света украинцы нередко замечают, что платежки приходят одинаковые . В ДТЭК объяснили, почему при отключениях света счетчик все равно «крутит».

