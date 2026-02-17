- Дата публикации
Отключение света 18 февраля: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 18 февраля, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в среду, 18 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 18 февраля:
Группа 1: 00:00-03:30, 08:30-15:30, 19:30-24:00
Группа 2: 00:30-04:00, 09:00-16:00, 20:00-24:00
Группа 3: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 21:00-24:00
Группа 4: 02:00-05:30, 10:30-17:30, 21:30-24:00
Группа 5: 03:30-07:00, 12:00-19:00, 23:00-24:00
Группа 6: 04:00-07:30, 12:30-19:30, 23:30-24:00
Группа 7: 05:00-09:00, 13:30-20:00
Группа 8: 05:30-10:30, 14:00-21:00
Группа 9: 06:00-12:00, 15:30-21:30
Группа 10: 00:00-00:30, 07:00-12:30, 16:00-22:00
Группа 11: 00:00-01:30, 07:30-13:30, 17:00-23:00
Группа 12: 00:00-02:00, 08:00-14:00, 17:30-23:30
Группа 13: 00:00-03:30, 08:30-15:30, 19:30-24:00
Группа 14: 00:30-04:00, 09:00-16:00, 20:00-24:00
Группа 15: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 21:00-24:00
Группа 16: 02:00-05:30, 10:30-17:30, 21:30-24:00
Группа 17: 03:30-07:00, 12:00-19:00, 23:00-24:00
Группа 18: 04:00-07:30, 12:30-19:30, 23:30-24:00
Группа 19: 05:00-09:00, 13:30-20:00
Группа 20: 05:30-10:30, 14:00-21:00
Группа 21: 06:00-12:00, 15:30-21:30
Группа 22: 00:00-00:30, 07:00-12:30, 16:00-22:00
Группа 23: 00:00-01:30, 07:30-13:30, 17:00-23:00
Группа 24: 00:00-02:00, 08:00-14:00, 17:30-23:30
Группа 25: 00:00-03:30, 08:30-15:30, 19:30-24:00
Группа 26: 00:30-04:00, 09:00-16:00, 20:00-24:00
Группа 27: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 21:00-24:00
Группа 28: 02:00-05:30, 10:30-17:30, 21:30-24:00
Группа 29: 03:30-07:00, 12:00-19:00, 23:00-24:00
Группа 30: 04:00-07:30, 12:30-19:30, 23:30-24:00
Группа 31: 05:00-09:00, 13:30-20:00
Группа 32: 05:30-10:30, 14:00-21:00
Группа 33: 06:00-12:00, 15:30-21:30
Группа 34: 00:00-00:30, 07:00-12:30, 16:00-22:00
Группа 35: 00:00-01:30, 07:30-13:30, 17:00-23:00
Группа 36: 00:00-02:00, 08:00-14:00, 17:30-23:30
Группа 37: 08:30-15:00, 18:00-24:00
Группа 38: 09:00-15:30, 18:30-24:00
Группа 39: 09:30-16:30, 19:30-24:00
Группа 40: 10:00-18:00, 21:00-24:00
Группа 41: 11:00-18:30, 22:00-24:00
Группа 42: 11:30-19:30, 23:00-24:00
Группа 43: 07:00-09:30, 12:30-20:30
Группа 44: 07:00-11:00, 13:30-21:00
Группа 45: 07:00-11:30, 14:00-22:00
Группа 46: 07:00-12:30, 15:00-22:30
Группа 47: 07:30-13:30, 15:30-23:00
Группа 48: 08:00-14:00, 16:30-23:30
Группа 49: 08:30-15:30, 20:30-24:00
Группа 50: 09:00-16:00, 21:00-24:00
Группа 51: 10:00-17:00, 21:30-24:00
Группа 52: 10:30-17:30, 22:00-24:00
Группа 53: 12:00-19:00, 23:00-24:00
Группа 54: 12:30-19:30, 23:30-24:00
Группа 55: 07:00-09:00, 13:30-20:30
Группа 56: 07:00-10:30, 14:00-21:00
Группа 57: 07:00-12:00, 15:30-21:30
Группа 58: 07:00-12:30, 16:00-22:00
Группа 59: 07:30-13:30, 17:00-23:00
Группа 60: 08:00-14:00, 17:30-23:30
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области 18 февраля: дополняется
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Одесской области 18 февраля: дополняется
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 18 февраля:
1.1 - 00:00 - 00:30; 04:30 - 08:00; 11:30 - 15:00; 18:30 - 22:00;
1.2 - 01:00 - 04:30; 08:00 - 11:30; 18:30 - 22:00;
2.1 - 01:00 - 04:30; 08:00 - 11:30; 18:30 - 22:00;
2.2 - 00:00 - 00:30; 04:30 - 08:00; 15:00 - 18:30; 22:00 - 00:00;
3.1 - 00:00 - 00:30; 04:30 - 08:00; 11:30 - 15:00; 22:00 - 00:00;
3.2 - 00:00 - 01:00; 08:00 - 11:30; 15:00 - 22:00;
4.1 - 00:00 - 01:00; 08:00 - 15:00; 22:00 - 00:00;
4.2 - 00:00 - 01:00; 08:00 - 11:30; 15:00 - 18:30;
5.1 - 00:00 - 01:00; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00;
5.2 - 01:00 - 04:30; 15:00 - 20:30;
6.1 - 00:00 - 00:30; 04:30 - 08:00; 11:30 - 18:30;
6.2 - 01:00 - 04:30; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 18 февраля:
1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 18 февраля: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света на Днепропетровщине 18 февраля:
Группа 1.1 01:30 - 08:30 / 12:00 - 19:00 / 22:30 - 24:00
Группа 1.2 01:30 - 08:30 / 12:00 - 19:00 / 22:30 - 24:00
Группа 2.1 01:30 - 05:00 / 12:00 - 19:00 / 22:30 - 24:00
Группа 2.2 01:30 - 05:00 / 12:00 - 19:00 / 22:30 - 24:00
Группа 3.1 05:00 - 12:00 / 15:30 - 21:00
Группа 3.2 05:00 - 11:00 / 15:30 - 21:00
Группа 4.1 00:00 - 01:30 / 05:00 - 12:00 / 15:30 - 22:30
Группа 4.2 00:00 - 01:30 / 05:00 - 12:00 / 16:00 - 22:30
Группа 5.1 00:00 - 05:00 / 08:30 - 15:30 / 19:00 - 22:30
Группа 5.2 00:00 - 05:00 / 08:00 - 12:00 / 19:00 - 22:30
Группа 6.1 00:00 - 01:30 / 08:00 - 15:30 / 19:00 - 24:00
Группа 6.2 00:00 - 01:30 / 08:30 - 15:30 / 19:00 - 24:00
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 18 февраля:
Очередь 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22
Очередь 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
Очередь 2.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-18, 19-22
Очередь 2.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-18, 19-22
Очередь 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22
Очередь 3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22
Очередь 4.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 18-21, 22-24
Очередь 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 18-21, 22-24
Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24
Очередь 5.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24
Очередь 6.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
Очередь 6.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 18 февраля: дополняется
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черниговской области 18 февраля: дополняется
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 18 февраля:
1.1: 01:30 - 03:30, 07:00 - 09:30, 12:30 - 15:30, 18:30 - 21:30
1.2: 02:00 - 04:30, 08:00 - 10:30, 13:30 - 16:30, 19:30 - 22:30
2.1: 04:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
2.2: 05:00 - 07:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:30 - 24:00
3.1: 00:00 - 01:30, 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 23:30 - 24:00
3.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 06:30, 09:30 - 12:30, 15:30 - 18:30, 21:30 - 24:00
4.1: 03:30 - 05:30, 08:30 - 11:30, 14:30 - 17:30, 20:30 - 23:30
4.2: 00:30 - 02:30, 06:00 - 08:30, 11:30 - 14:30, 17:30 - 20:30
5.1: 00:00 - 01:30, 05:30 - 07:30, 10:30 - 13:30, 16:30 - 19:30, 23:00 - 24:00
5.2: 02:30 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00
6.1: 01:30 - 04:00, 07:30 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
6.2: 00:00 - 02:00, 06:30 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, ряд потребителей Одессы и Черноморска остались без электроснабжения из-за аварийной ситуации. Для поддержки населения в области работают 570 пунктов несокрушимости.