Отключение света 18 февраля: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в среду, 18 февраля

Во всех регионах Украины в среду, 18 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 18 февраля:

Группа 1: 00:00-03:30, 08:30-15:30, 19:30-24:00

Группа 2: 00:30-04:00, 09:00-16:00, 20:00-24:00

Группа 3: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 21:00-24:00

Группа 4: 02:00-05:30, 10:30-17:30, 21:30-24:00

Группа 5: 03:30-07:00, 12:00-19:00, 23:00-24:00

Группа 6: 04:00-07:30, 12:30-19:30, 23:30-24:00

Группа 7: 05:00-09:00, 13:30-20:00

Группа 8: 05:30-10:30, 14:00-21:00

Группа 9: 06:00-12:00, 15:30-21:30

Группа 10: 00:00-00:30, 07:00-12:30, 16:00-22:00

Группа 11: 00:00-01:30, 07:30-13:30, 17:00-23:00

Группа 12: 00:00-02:00, 08:00-14:00, 17:30-23:30

Группа 13: 00:00-03:30, 08:30-15:30, 19:30-24:00

Группа 14: 00:30-04:00, 09:00-16:00, 20:00-24:00

Группа 15: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 21:00-24:00

Группа 16: 02:00-05:30, 10:30-17:30, 21:30-24:00

Группа 17: 03:30-07:00, 12:00-19:00, 23:00-24:00

Группа 18: 04:00-07:30, 12:30-19:30, 23:30-24:00

Группа 19: 05:00-09:00, 13:30-20:00

Группа 20: 05:30-10:30, 14:00-21:00

Группа 21: 06:00-12:00, 15:30-21:30

Группа 22: 00:00-00:30, 07:00-12:30, 16:00-22:00

Группа 23: 00:00-01:30, 07:30-13:30, 17:00-23:00

Группа 24: 00:00-02:00, 08:00-14:00, 17:30-23:30

Группа 25: 00:00-03:30, 08:30-15:30, 19:30-24:00

Группа 26: 00:30-04:00, 09:00-16:00, 20:00-24:00

Группа 27: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 21:00-24:00

Группа 28: 02:00-05:30, 10:30-17:30, 21:30-24:00

Группа 29: 03:30-07:00, 12:00-19:00, 23:00-24:00

Группа 30: 04:00-07:30, 12:30-19:30, 23:30-24:00

Группа 31: 05:00-09:00, 13:30-20:00

Группа 32: 05:30-10:30, 14:00-21:00

Группа 33: 06:00-12:00, 15:30-21:30

Группа 34: 00:00-00:30, 07:00-12:30, 16:00-22:00

Группа 35: 00:00-01:30, 07:30-13:30, 17:00-23:00

Группа 36: 00:00-02:00, 08:00-14:00, 17:30-23:30

Группа 37: 08:30-15:00, 18:00-24:00

Группа 38: 09:00-15:30, 18:30-24:00

Группа 39: 09:30-16:30, 19:30-24:00

Группа 40: 10:00-18:00, 21:00-24:00

Группа 41: 11:00-18:30, 22:00-24:00

Группа 42: 11:30-19:30, 23:00-24:00

Группа 43: 07:00-09:30, 12:30-20:30

Группа 44: 07:00-11:00, 13:30-21:00

Группа 45: 07:00-11:30, 14:00-22:00

Группа 46: 07:00-12:30, 15:00-22:30

Группа 47: 07:30-13:30, 15:30-23:00

Группа 48: 08:00-14:00, 16:30-23:30

Группа 49: 08:30-15:30, 20:30-24:00

Группа 50: 09:00-16:00, 21:00-24:00

Группа 51: 10:00-17:00, 21:30-24:00

Группа 52: 10:30-17:30, 22:00-24:00

Группа 53: 12:00-19:00, 23:00-24:00

Группа 54: 12:30-19:30, 23:30-24:00

Группа 55: 07:00-09:00, 13:30-20:30

Группа 56: 07:00-10:30, 14:00-21:00

Группа 57: 07:00-12:00, 15:30-21:30

Группа 58: 07:00-12:30, 16:00-22:00

Группа 59: 07:30-13:30, 17:00-23:00

Группа 60: 08:00-14:00, 17:30-23:30

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 18 февраля: дополняется

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 18 февраля: дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 18 февраля:

1.1 - 00:00 - 00:30; 04:30 - 08:00; 11:30 - 15:00; 18:30 - 22:00;

1.2 - 01:00 - 04:30; 08:00 - 11:30; 18:30 - 22:00;

2.1 - 01:00 - 04:30; 08:00 - 11:30; 18:30 - 22:00;

2.2 - 00:00 - 00:30; 04:30 - 08:00; 15:00 - 18:30; 22:00 - 00:00;

3.1 - 00:00 - 00:30; 04:30 - 08:00; 11:30 - 15:00; 22:00 - 00:00;

3.2 - 00:00 - 01:00; 08:00 - 11:30; 15:00 - 22:00;

4.1 - 00:00 - 01:00; 08:00 - 15:00; 22:00 - 00:00;

4.2 - 00:00 - 01:00; 08:00 - 11:30; 15:00 - 18:30;

5.1 - 00:00 - 01:00; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00;

5.2 - 01:00 - 04:30; 15:00 - 20:30;

6.1 - 00:00 - 00:30; 04:30 - 08:00; 11:30 - 18:30;

6.2 - 01:00 - 04:30; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 18 февраля:

1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 18 февраля

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 18 февраля: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 18 февраля:

Группа 1.1 01:30 - 08:30 / 12:00 - 19:00 / 22:30 - 24:00

Группа 1.2 01:30 - 08:30 / 12:00 - 19:00 / 22:30 - 24:00

Группа 2.1 01:30 - 05:00 / 12:00 - 19:00 / 22:30 - 24:00

Группа 2.2 01:30 - 05:00 / 12:00 - 19:00 / 22:30 - 24:00

Группа 3.1 05:00 - 12:00 / 15:30 - 21:00

Группа 3.2 05:00 - 11:00 / 15:30 - 21:00

Группа 4.1 00:00 - 01:30 / 05:00 - 12:00 / 15:30 - 22:30

Группа 4.2 00:00 - 01:30 / 05:00 - 12:00 / 16:00 - 22:30

Группа 5.1 00:00 - 05:00 / 08:30 - 15:30 / 19:00 - 22:30

Группа 5.2 00:00 - 05:00 / 08:00 - 12:00 / 19:00 - 22:30

Группа 6.1 00:00 - 01:30 / 08:00 - 15:30 / 19:00 - 24:00

Группа 6.2 00:00 - 01:30 / 08:30 - 15:30 / 19:00 - 24:00

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 18 февраля:

Очередь 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22

Очередь 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22

Очередь 2.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-18, 19-22

Очередь 2.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-18, 19-22

Очередь 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22

Очередь 3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22

Очередь 4.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 18-21, 22-24

Очередь 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 18-21, 22-24

Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24

Очередь 5.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24

Очередь 6.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Очередь 6.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 18 февраля

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 18 февраля: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 18 февраля: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 18 февраля:

1.1: 01:30 - 03:30, 07:00 - 09:30, 12:30 - 15:30, 18:30 - 21:30

1.2: 02:00 - 04:30, 08:00 - 10:30, 13:30 - 16:30, 19:30 - 22:30

2.1: 04:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00

2.2: 05:00 - 07:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 01:30, 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 23:30 - 24:00

3.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 06:30, 09:30 - 12:30, 15:30 - 18:30, 21:30 - 24:00

4.1: 03:30 - 05:30, 08:30 - 11:30, 14:30 - 17:30, 20:30 - 23:30

4.2: 00:30 - 02:30, 06:00 - 08:30, 11:30 - 14:30, 17:30 - 20:30

5.1: 00:00 - 01:30, 05:30 - 07:30, 10:30 - 13:30, 16:30 - 19:30, 23:00 - 24:00

5.2: 02:30 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00

6.1: 01:30 - 04:00, 07:30 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

6.2: 00:00 - 02:00, 06:30 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 16–22 февраля

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 18 февраля

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 18 февраля

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 18 февраля

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 18 февраля

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 18 февраля

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света на Закарпатье 18 февраля

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 18 февраля

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 18 февраля

Напомним, ряд потребителей Одессы и Черноморска остались без электроснабжения из-за аварийной ситуации. Для поддержки населения в области работают 570 пунктов несокрушимости.

