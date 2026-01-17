Отключение света 18 января: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в воскресенье, 18 января

Реклама

Во всех регионах Украины в воскресенье, 18 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

Экстренные отключения в столице продолжаются. В ДТЭК отмечают, что спрогнозировать время возвращения света пока невозможно.

Реклама

График отключения света в Одесской области

Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети.

Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины — продолжаются аварийные отключения.

График отключения света в Одесской области 18 января / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области 18 января / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 18 января:

1.1 — 06:30 — 13:30; 20:30 — 00:00;

Реклама

1.2 — 03:00 — 10:00; 17:00 — 20:30;

2.1 — 06:30 — 10:00; 13:30 — 20:30;

2.2 — 00:00 — 03:00; 07:30 — 13:30;

3.1 — 03:00 — 06:30; 13:30 — 17:00; 20:30 — 00:00;

Реклама

3.2 — 00:00 — 03:00; 10:00 — 17:00;

4.1 — 00:00 — 06:30; 13:30 — 17:00; 20:30 — 00:00;

4.2 — 06:30 — 10:00; 13:30 — 20:30;

5.1 — 00:00 — 03:00; 10:00 — 13:30; 17:00 — 22:30;

Реклама

5.2 — 03:00 — 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 00:00;

6.1 — 03:00 — 06:30; 10:00 — 13:30; 17:00 — 00:00;

6.2 — 00:00 — 03:00; 06:30 — 10:00; 17:00 — 20:30.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 18 января:

Реклама

1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Реклама

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Реклама

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Реклама

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 18 января: дополняется

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 18 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 18 января:

1.1 04:00–07:30; 11:00–18:00; 20:00-21:30

1.2 04:00–10:00; 11:00–18:00; 20:00-21:30

Реклама

2.1 00:30–07:30; 08:00–10:00; 11:00–18:00; 20:00-24:00

2.2 04:00-07:30; 08:00–10:00; 11:00–18:00; 20:00-24:00

3.1 06:00–08:00; 08:00–11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00–08:00; 08:00–11:00; 14:30-20:00

Реклама

4.1 08:00–11:00; 14:30-20:00

4.2 08:00–11:00; 14:30-20:00

5.1 00:30–04:00; 10:00–14:30; 18:00–20:00; 22:00-24:00

5.2 00:30-04:00; 10:00–14:30; 18:00–20:00; 22:00-24:00

Реклама

6.1 00:00–04:00; 10:00–14:30; 18:00–24:00

6.2 00:30-04:00; 10:00–14:30; 18:00–24:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 18 января / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 18 января / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 18 января

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 18 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 18 января

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 18 января

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 18 января:

1.1 00:00 — 01:00, 05:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 18:00 — 22:00

Реклама

1.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 18:00 — 22:00

2.1 03:00 — 06:00, 11:00 — 15:00, 18:00 — 22:00

2.2 04:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

3.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

Реклама

3.2 00:00 — 01:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

4.1 01:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 10:00, 14:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

5.1 01:00 — 04:00, 10:00 — 14:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00

Реклама

5.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 22:00

6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

6.2 02:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

Реклама

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 18 января

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 18 января

График отключения света на Волыни 18 января

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 18 января

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 18 января

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 18 января

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 18 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 18 января

Напомним, РФ снова ударила по энергетике, в ряде областей не действуют графики отключений. Минэнерго сообщили, где самая сложная ситуация.