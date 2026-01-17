- Дата публикации
Отключение света 18 января: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на воскресенье, 18 января, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в воскресенье, 18 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
Экстренные отключения в столице продолжаются. В ДТЭК отмечают, что спрогнозировать время возвращения света пока невозможно.
График отключения света в Одесской области
Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети.
Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины — продолжаются аварийные отключения.
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 18 января:
1.1 — 06:30 — 13:30; 20:30 — 00:00;
1.2 — 03:00 — 10:00; 17:00 — 20:30;
2.1 — 06:30 — 10:00; 13:30 — 20:30;
2.2 — 00:00 — 03:00; 07:30 — 13:30;
3.1 — 03:00 — 06:30; 13:30 — 17:00; 20:30 — 00:00;
3.2 — 00:00 — 03:00; 10:00 — 17:00;
4.1 — 00:00 — 06:30; 13:30 — 17:00; 20:30 — 00:00;
4.2 — 06:30 — 10:00; 13:30 — 20:30;
5.1 — 00:00 — 03:00; 10:00 — 13:30; 17:00 — 22:30;
5.2 — 03:00 — 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 00:00;
6.1 — 03:00 — 06:30; 10:00 — 13:30; 17:00 — 00:00;
6.2 — 00:00 — 03:00; 06:30 — 10:00; 17:00 — 20:30.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 18 января:
1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
6.2: 00:00 — 00:30, 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области 18 января: дополняется
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 18 января:
1.1 04:00–07:30; 11:00–18:00; 20:00-21:30
1.2 04:00–10:00; 11:00–18:00; 20:00-21:30
2.1 00:30–07:30; 08:00–10:00; 11:00–18:00; 20:00-24:00
2.2 04:00-07:30; 08:00–10:00; 11:00–18:00; 20:00-24:00
3.1 06:00–08:00; 08:00–11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00–08:00; 08:00–11:00; 14:30-20:00
4.1 08:00–11:00; 14:30-20:00
4.2 08:00–11:00; 14:30-20:00
5.1 00:30–04:00; 10:00–14:30; 18:00–20:00; 22:00-24:00
5.2 00:30-04:00; 10:00–14:30; 18:00–20:00; 22:00-24:00
6.1 00:00–04:00; 10:00–14:30; 18:00–24:00
6.2 00:30-04:00; 10:00–14:30; 18:00–24:00
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 18 января:
1.1 00:00 — 01:00, 05:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 18:00 — 22:00
1.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 18:00 — 22:00
2.1 03:00 — 06:00, 11:00 — 15:00, 18:00 — 22:00
2.2 04:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
3.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
3.2 00:00 — 01:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00
4.1 01:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
4.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 10:00, 14:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
5.1 01:00 — 04:00, 10:00 — 14:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00
5.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 22:00
6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
6.2 02:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, РФ снова ударила по энергетике, в ряде областей не действуют графики отключений. Минэнерго сообщили, где самая сложная ситуация.