- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 950
- Время на прочтение
- 3 мин
Отключение света 19 февраля: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на четверг, 19 февраля, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в четверг, 19 февраля, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 19 февраля:
Група 1: 07:00-13:00, 16:30-22:00
Група 2: 07:30-13:30, 17:00-23:00
Група 3: 00:00-01:30, 08:00-14:30, 18:00-23:30
Група 4: 00:00-02:30, 08:30-15:00, 18:30-24:00
Група 5: 00:00-04:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00
Група 6: 00:00-04:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00
Група 7: 01:30-05:30, 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 8: 02:30-07:00, 11:30-18:30, 23:00-24:00
Група 9: 04:00-07:30, 13:00-19:00
Група 10: 04:30-09:30, 13:30-20:00
Група 11: 05:30-11:00, 14:30-20:30
Група 12: 06:00-11:30, 15:00-21:30
Група 13: 07:00-13:00, 16:30-22:00
Група 14: 07:30-13:30, 17:00-23:00
Група 15: 00:00-01:30, 08:00-14:30, 18:00-23:30
Група 16: 00:00-02:30, 08:30-15:00, 18:30-24:00
Група 17: 00:00-04:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00
Група 18: 00:00-04:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00
Група 19: 01:30-05:30, 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 20: 02:30-07:00, 11:30-18:30, 23:00-24:00
Група 21: 04:00-07:30, 13:00-19:00
Група 22: 04:30-09:30, 13:30-20:00
Група 23: 05:30-11:00, 14:30-20:30
Група 24: 06:00-11:30, 15:00-21:30
Група 25: 07:00-13:00, 16:30-22:00
Група 26: 07:30-13:30, 17:00-23:00
Група 27: 00:00-01:30, 08:00-14:30, 18:00-23:30
Група 28: 00:00-02:30, 08:30-15:00, 18:30-24:00
Група 29: 00:00-04:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00
Група 30: 00:00-04:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00
Група 31: 01:30-05:30, 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 32: 02:30-07:00, 11:30-18:30, 23:00-24:00
Група 33: 04:00-07:30, 13:00-19:00
Група 34: 04:30-09:30, 13:30-20:00
Група 35: 05:30-11:00, 14:30-20:30
Група 36: 06:00-11:30, 15:00-21:30
Група 37: 07:00-12:30, 15:00-22:30
Група 38: 07:30-13:00, 16:00-23:00
Група 39: 08:00-14:00, 17:00-23:30
Група 40: 08:30-15:00, 18:00-24:00
Група 41: 09:00-16:00, 18:30-24:00
Група 42: 09:30-17:00, 19:30-24:00
Група 43: 10:00-18:00, 21:00-24:00
Група 44: 11:00-18:30, 21:30-24:00
Група 45: 11:30-19:30, 23:00-24:00
Група 46: 07:00-09:30, 12:30-20:30
Група 47: 07:00-11:00, 13:00-21:00
Група 48: 07:00-11:30, 14:00-21:30
Група 49: 07:00-13:00, 16:30-22:00
Група 50: 07:30-13:30, 17:00-23:00
Група 51: 08:00-14:30, 18:00-24:00
Група 52: 08:30-15:00, 18:30-24:00
Група 53: 09:30-16:30, 20:00-24:00
Група 54: 10:00-17:00, 20:30-24:00
Група 55: 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 56: 11:30-18:30, 23:00-24:00
Група 57: 13:00-19:00
Група 58: 07:00-09:30, 13:30-20:00
Група 59: 07:00-11:00, 14:30-20:30
Група 60: 07:00-11:30, 15:00-21:30
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области 19 февраля: дополняется
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Одесской области 19 февраля: дополняется
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 19 февраля:
1.1 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;
1.2 — 00:00 — 00:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
2.1 — 00:00 — 00:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
2.2 — 00:00 — 01:30; 07:30 — 12:00; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;
3.1 — 00:00 — 00:30; 07:30 — 12:00; 15:30 — 20:30;
3.2 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;
4.1 — 00:00 — 01:30; 07:30 — 12:00; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;
4.2 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
5.1 — 01:30 — 05:00; 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;
5.2 — 05:00 — 08:30; 12:00 — 15:30; 19:00 — 00:00;
6.1 — 00:00 — 01:30; 08:30 — 12:00; 15:30 — 22:30;
6.2 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 19 февраля:
1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 19 февраля: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 19 февраля:
1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:30, 11:00 — 14:30, 17:00 — 20:30, 23:00 — 24:00
1.2: 01:00 — 03:30, 07:30 — 09:30, 12:00 — 15:30, 18:00 — 21:30, 23:30 — 24:00
2.1: 03:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 13:30 — 17:00, 19:30 — 23:00
2.2: 03:30 — 06:00, 08:30 — 12:00, 14:30 — 18:00, 20:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 01:00, 04:30 — 07:00, 09:30 — 13:00, 15:30 — 19:00, 21:30 — 24:00
3.2: 02:00 — 05:30, 08:00 — 11:30, 14:00 — 17:30, 20:00 — 23:30
4.1: 02:00 — 04:30, 07:00 — 10:30, 13:00 — 16:30, 19:00 — 22:30
4.2: 00:00 — 01:00, 05:00 — 07:30, 10:00 — 13:30, 16:00 — 19:30
5.1: 04:00 — 06:30, 09:00 — 12:30, 15:00 — 18:30, 21:00 — 24:00
5.2: 01:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:30 — 16:00, 18:30 — 22:00
6.1: 00:00 — 03:00, 06:30 — 09:00, 11:30 — 15:00, 17:30 — 21:00
6.2: 00:00 — 02:00, 05:30 — 08:00, 10:30 — 14:00, 16:30 — 20:00, 22:30 — 24:00
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Тернопольской области 19 февраля: дополняется
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Прикарпатье 19 февраля: дополняется
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света в Закарпатье 19 февраля: дополняется
График отключения света во Львовской области
График отключения света во Львовской области 19 февраля: дополняется
График отключения света в Ровенской области
График отключения света в Ровенской области 19 февраля: дополняется
Напомним, из-за обстрела энергосистемы в Одессе и области сохраняются масштабные отключения электроэнергии. Повреждены подстанции, продолжается ликвидация последствий.