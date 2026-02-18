Отключение света 19 февраля: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в четверг, 19 февраля

Реклама

Во всех регионах Украины в четверг, 19 февраля, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 19 февраля:

Реклама

Група 1: 07:00-13:00, 16:30-22:00

Група 2: 07:30-13:30, 17:00-23:00

Група 3: 00:00-01:30, 08:00-14:30, 18:00-23:30

Група 4: 00:00-02:30, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Реклама

Група 5: 00:00-04:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00

Група 6: 00:00-04:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00

Група 7: 01:30-05:30, 11:00-18:00, 21:30-24:00

Група 8: 02:30-07:00, 11:30-18:30, 23:00-24:00

Реклама

Група 9: 04:00-07:30, 13:00-19:00

Група 10: 04:30-09:30, 13:30-20:00

Група 11: 05:30-11:00, 14:30-20:30

Група 12: 06:00-11:30, 15:00-21:30

Реклама

Група 13: 07:00-13:00, 16:30-22:00

Група 14: 07:30-13:30, 17:00-23:00

Група 15: 00:00-01:30, 08:00-14:30, 18:00-23:30

Група 16: 00:00-02:30, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Реклама

Група 17: 00:00-04:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00

Група 18: 00:00-04:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00

Група 19: 01:30-05:30, 11:00-18:00, 21:30-24:00

Група 20: 02:30-07:00, 11:30-18:30, 23:00-24:00

Реклама

Група 21: 04:00-07:30, 13:00-19:00

Група 22: 04:30-09:30, 13:30-20:00

Група 23: 05:30-11:00, 14:30-20:30

Група 24: 06:00-11:30, 15:00-21:30

Реклама

Група 25: 07:00-13:00, 16:30-22:00

Група 26: 07:30-13:30, 17:00-23:00

Група 27: 00:00-01:30, 08:00-14:30, 18:00-23:30

Група 28: 00:00-02:30, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Реклама

Група 29: 00:00-04:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00

Група 30: 00:00-04:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00

Група 31: 01:30-05:30, 11:00-18:00, 21:30-24:00

Група 32: 02:30-07:00, 11:30-18:30, 23:00-24:00

Реклама

Група 33: 04:00-07:30, 13:00-19:00

Група 34: 04:30-09:30, 13:30-20:00

Група 35: 05:30-11:00, 14:30-20:30

Група 36: 06:00-11:30, 15:00-21:30

Реклама

Група 37: 07:00-12:30, 15:00-22:30

Група 38: 07:30-13:00, 16:00-23:00

Група 39: 08:00-14:00, 17:00-23:30

Група 40: 08:30-15:00, 18:00-24:00

Реклама

Група 41: 09:00-16:00, 18:30-24:00

Група 42: 09:30-17:00, 19:30-24:00

Група 43: 10:00-18:00, 21:00-24:00

Група 44: 11:00-18:30, 21:30-24:00

Реклама

Група 45: 11:30-19:30, 23:00-24:00

Група 46: 07:00-09:30, 12:30-20:30

Група 47: 07:00-11:00, 13:00-21:00

Група 48: 07:00-11:30, 14:00-21:30

Реклама

Група 49: 07:00-13:00, 16:30-22:00

Група 50: 07:30-13:30, 17:00-23:00

Група 51: 08:00-14:30, 18:00-24:00

Група 52: 08:30-15:00, 18:30-24:00

Реклама

Група 53: 09:30-16:30, 20:00-24:00

Група 54: 10:00-17:00, 20:30-24:00

Група 55: 11:00-18:00, 21:30-24:00

Група 56: 11:30-18:30, 23:00-24:00

Реклама

Група 57: 13:00-19:00

Група 58: 07:00-09:30, 13:30-20:00

Група 59: 07:00-11:00, 14:30-20:30

Група 60: 07:00-11:30, 15:00-21:30

Реклама

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 19 февраля: дополняется

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 19 февраля: дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 19 февраля:

1.1 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;

Реклама

1.2 — 00:00 — 00:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;

2.1 — 00:00 — 00:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;

2.2 — 00:00 — 01:30; 07:30 — 12:00; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;

3.1 — 00:00 — 00:30; 07:30 — 12:00; 15:30 — 20:30;

Реклама

3.2 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;

4.1 — 00:00 — 01:30; 07:30 — 12:00; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;

4.2 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

5.1 — 01:30 — 05:00; 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;

Реклама

5.2 — 05:00 — 08:30; 12:00 — 15:30; 19:00 — 00:00;

6.1 — 00:00 — 01:30; 08:30 — 12:00; 15:30 — 22:30;

6.2 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 19 февраля:

Реклама

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Реклама

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Реклама

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Реклама

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 19 февраля

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 19 февраля: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 19 февраля

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света на Кировоградщине 19 февраля

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 19 февраля

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 19 февраля

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 19 февраля

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 19 февраля:

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:30, 11:00 — 14:30, 17:00 — 20:30, 23:00 — 24:00

1.2: 01:00 — 03:30, 07:30 — 09:30, 12:00 — 15:30, 18:00 — 21:30, 23:30 — 24:00

Реклама

2.1: 03:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 13:30 — 17:00, 19:30 — 23:00

2.2: 03:30 — 06:00, 08:30 — 12:00, 14:30 — 18:00, 20:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 01:00, 04:30 — 07:00, 09:30 — 13:00, 15:30 — 19:00, 21:30 — 24:00

3.2: 02:00 — 05:30, 08:00 — 11:30, 14:00 — 17:30, 20:00 — 23:30

Реклама

4.1: 02:00 — 04:30, 07:00 — 10:30, 13:00 — 16:30, 19:00 — 22:30

4.2: 00:00 — 01:00, 05:00 — 07:30, 10:00 — 13:30, 16:00 — 19:30

5.1: 04:00 — 06:30, 09:00 — 12:30, 15:00 — 18:30, 21:00 — 24:00

5.2: 01:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:30 — 16:00, 18:30 — 22:00

Реклама

6.1: 00:00 — 03:00, 06:30 — 09:00, 11:30 — 15:00, 17:30 — 21:00

6.2: 00:00 — 02:00, 05:30 — 08:00, 10:30 — 14:00, 16:30 — 20:00, 22:30 — 24:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 16–22 февраля

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 19 февраля

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 19 февраля

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 19 февраля

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 19 февраля: дополняется

Реклама

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Прикарпатье 19 февраля: дополняется

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 19 февраля: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света во Львовской области 19 февраля: дополняется

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 19 февраля: дополняется

Реклама

Напомним, из-за обстрела энергосистемы в Одессе и области сохраняются масштабные отключения электроэнергии. Повреждены подстанции, продолжается ликвидация последствий.