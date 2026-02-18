Отключение света 19 февраля: какие ограничения будут действовать в течение суток

Отключение света в Украине в четверг, 19 февраля

НЭК «Укрэнерго» сообщила, что в четверг, 19 февраля, по всей территории страны с 00:00 до 24:00 будут применяться графики почасовых отключений (ГПО). Кроме того, для промышленных потребителей в течение всех суток будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Об этом говорится в официальном сообщении компании Telegram.

Причина ограничений

Энергетики объясняют необходимость столь жестких мер последствиями российских ракетно-дроновых атак на украинские энергообъекты. Повреждения инфраструктуры привели к дефициту мощности в системе, что заставляет диспетчерский центр вводить лимиты потребления.

Где смотреть графики

В «Укрэнерго» отмечают, что ситуация в энергосистеме динамична и может изменяться. Точное время и объем применения отключений по конкретным адресам следует проверять на официальных сайтах или страницах облэнерго в регионе.

Графики по областям для всех очередей также публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ.

Энергетики также обратились к украинцам с просьбой: когда электроэнергия появляется по графику, потреблять ее экономно, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

Напомним, из-за обстрела энергосистемы в Одессе и области сохраняются масштабные отключения электроэнергии . Повреждены подстанции, продолжается ликвидация последствий.