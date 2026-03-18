- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 3 мин
Отключение света 19 марта: актуальные графики для всех областей
ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на четверг, 19 марта, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в четверг, 19 марта, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 19 марта:
Группа 1: 08:00-11:00, 18:00-21:00
Группа 2: 08:00-11:30, 18:30-21:00
Группа 3: 08:00-12:30, 19:30-21:00
Группа 4: 09:30-13:00
Группа 5: 11:00-14:30
Группа 6: 11:30-15:00
Группа 7: 12:30-16:00
Группа 8: 13:00–16:30
Группа 9: 14:30-18:00
Группа 10: 15:00–18:30
Группа 11: 16:00–19:30
Группа 12: 08:00-09:30, 16:30-20:00
Группа 13: 08:00-11:00, 18:00-21:00
Группа 14: 08:00-11:30, 18:30-21:00
Группа 15: 08:00-12:30, 19:30-21:00
Группа 16:09:30-13:00
Группа 17: 11:00–14:30
Группа 18: 11:30–15:00
Группа 19: 12:30–16:00
Группа 20: 13:00–16:30
Группа 21: 14:30-18:00
Группа 22: 15:00–18:30
Группа 23: 16:00–19:30
Группа 24: 08:00-09:30, 16:30-20:00
Группа 25: 08:00-11:00, 18:00-21:00
Группа 26: 08:00-11:30, 18:30-21:00
Группа 27: 08:00-12:30, 19:30-21:00
Группа 28: 09:30-13:00
Группа 29: 11:00–14:30
Группа 30: 11:30-15:00
Группа 31: 12:30-16:00
Группа 32: 13:00-16:30
Группа 33: 14:30-18:00
Группа 34: 15:00–18:30
Группа 35: 16:00–19:30
Группа 36: 08:00-09:30, 16:30-20:00
Группа 37: 08:00-11:00, 18:00-21:00
Группа 38: 08:00-11:30, 18:30-21:00
Группа 39: 08:00-12:30, 19:30-21:00
Группа 40: 09:30-13:00
Группа 41: 11:00-14:30
Группа 42: 11:30-15:00
Группа 43: 12:30-16:00
Группа 44: 13:00-16:30
Группа 45: 14:30-18:00
Группа 46: 15:00–18:30
Группа 47: 16:00–19:30
Группа 48: 08:00-09:30, 16:30-20:00
Группа 49: 08:00-11:00, 18:00-21:00
Группа 50: 08:00-11:30, 18:30-21:00
Группа 51: 08:00-12:30, 19:30-21:00
Группа 52: 09:30-13:00
Группа 53: 11:00-14:30
Группа 54: 11:30-15:00
Группа 55: 12:30-16:00
Группа 56: 13:00–16:30
Группа 57: 14:30-18:00
Группа 58: 15:00–18:30
Группа 59: 16:00–19:30
Группа 60: 08:00-09:30, 16:30-20:00
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 19 марта:
1.1 - 08:30 - 12:00;
1.2 - 07:30 - 08:30;
2.1 - 15:30 - 19:00;
2.2 - 12:00 - 15:30;
3.1 - 08:30 - 12:00;
3.2 - 12:00 - 15:30;
4.1 - 12:00 - 15:30;
4.2 - 07:30 - 08:30; 19:00 - 21:30;
5.1 - 07:30 - 08:30; 15:30 - 17:30;
5.2 - 19:00 - 21:30;
6.1 - 08:30 - 12:00;
6.2 - 15:30 - 19:00.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 19 марта:
1.1: 09:00 - 14:00
1.2: 09:00 - 14:00
2.1: 13:30 - 18:30
2.2: 13:30 - 17:30
3.1: 00:00 - 00:30, 09:00 - 14:00
3.2: 00:00 - 00:30
4.1: 07:30 - 09:30
4.2: 13:30 - 18:30
5.1: 18:00 - 21:30
5.2: 18:00 - 21:30
6.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 09:30
6.2: 00:00 - 00:30, 07:30 - 09:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 19 марта:
1.1 13:00-16:30
1.2 13:00-16:30
2.1 13:00-16:30
2.2 не выключается
3.1 17:00-20:00
3.2 08:00-09:30; 17:00–20:00
4.1 08:00-09:30
4.2 08:00-09:30
5.1 20:00-21:00
5.2 09:30-13:00; 20:00-21:00
6.1 09:30-13:00
6.2 09:30-13:00
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 19 марта: дополняется
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 19 марта:
1.1: 10:00 - 12:00
1.2: 10:00 - 12:00
2.1: 12:00 - 14:00
2.2: 12:00 - 14:00
3.1: 14:00 - 17:00
3.2: 14:00 - 16:00, 20:00 - 21:00
4.1: 08:00 - 10:00, 16:00 - 18:00
4.2: 08:00 - 10:00, 16:00 - 18:00
5.1: 12:00 - 14:00, 20:00 - 21:00
5.2: 14:00 - 16:00
6.1: 08:00 - 10:00, 18:00 - 20:00
6.2: 10:00 - 12:00, 18:00 - 20:00
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 19 марта:
Очередь 1.1: 14:30-17:00
Очередь 1.2: 14:30-17:00
Очередь 2.1: 14:30-17:00
Очередь 2.2: 12:00-14:30
Очередь 3.1: 12:00-14:30
Очередь 3.2: 12:00-14:30
Очередь 4.1: 10:00-12:00
Очередь 4.2: 10:00-12:00
Очередь 5.1: 10:00-12:00, 19:00-21:00
Очередь 5.2: 8:00-10:00, 19:00-21:00
Очередь 6.1: 8:00-10:00, 17:00-19:00
Очередь 6.2: 8:00-10:00, 17:00-19:00
Графики отключений в Винницкой области
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, в Киеве и ряде других регионов Украины в последнее время ужесточились графики отключений электроэнергии . Причины этого эксперты объясняют сочетанием нескольких факторов, влияющих на стабильность энергосистемы.